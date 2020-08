Wolfsburg

Die Zahl der Neuinfekte mit dem Covid-19-Virus zieht langsam aber merklich auch in der VW-Stadt wieder an. Am Donnerstag meldet die Stadt vier neue Fälle – zwei mehr als am Mittwoch. Aktuell gibt es zehn laufende Corona-Fälle.

Aus Gründen des Datenschutzes geht die Stadt nicht näher auf die Zahl ein – Prof. Dr. Matthias Menzel, Ärztlicher Direktor am Klinikum Wolfsburg, und Dr. Bernadett Erdmann, Chefärztin der Zentralen Notaufnahme, erklärten im Interview mit der WAZ, dass die steigenden Corona-Infektionszahlen im Zusammenhang mit den Reiserückkehrern stehen.

Anzeige

Corona: Gesamtzahl der Infizierten liegt jetzt bei 393

Die Zahlen im Einzelnen: Die Gesamtzahl der Infizierten liegt jetzt bei 393, davon gelten 331Personen als genesen. Die Zahl der in Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorbenen Menschen liegt weiter bei 52. Aktuell laufende Corona-Fälle gibt es zehn.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Im Zeitraum der letzten sieben Tage haben sich acht Personen neu infiziert.

Von der Redaktion