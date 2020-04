Wolfsburg

Die Zahl der Corona-Todesfälle im Hanns-Lilje-Heim ist auf 22 gestiegen. In den vergangenen 24 Stunden seien vier weitere Opfer dazugekommen, sagte die Sprecherin der Diakonie Wolfsburg, Bettina Enßlen, am Mittwochnachmittag. Bei weiteren 56 Menschen in dem Pflegeheim sei eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Weitere Bewohner seien am Mittwoch getestet worden. „Wir rechnen am Donnerstag mit einem Ergebnis“, so Enßlen.

Getrennte Bereiche: Keine weiteren Menschen infiziert

Nach der Todesserie im Hanns-Lilje-Heim hatte die Diakonie Infizierte und negativ getestete Bewohner auf den Stationen getrennt. „Die Trennung der Bereiche erweist sich als die richtige Maßnahme: Alle im Schutzbereich lebenden Bewohner sind derzeit negativ getestet“, sagte Enßlen am Mittwoch.

Und auch ein Lichtblick kommt aus dem Heim: „Die vier infizierten Bewohnenden, bei denen sich ein Rückgang der Symptome abgezeichnet hatte, befinden sich weiter auf dem Weg der Besserung“, berichtete die Sprecherin.

