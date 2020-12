Wolfsburg

Die Zahl der Corona-Infizierten nimmt auch in Wolfsburg zu. Neben den 28 Neuinfektionen, die die Stadt am Freitag meldet, gibt es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Covid-19-Virus zu beklagen. Im Klinikum verstarb eine 93-jährige Bewohnerin eines Senioren- und Pflegeheims.

In ganz Deutschland steigen sowohl die Zahlen der Neuinfekte als auch die Todesfälle – auch in Wolfsburg ist es so. Bundesweit stehen die Signale auf harten Lockdown. In Wolfsburg beträgt die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie 1157, davon genesen sind 960 Personen. Aktuell laufende Corona-Fälle gibt es 136. In Wolfsburg in Zusammenhang mit dem Virus sind 60 Menschen verstorben.

Bei den einschränkenden Maßnahmen in Wolfsburger Kitas und Schulen gibt es zum Vortrag keine Veränderungen.

