Wolfsburg

Und die Neuinfektionen mit dem Corona-Virus steigen weiter an: Am Dienstag vermeldete die Stadt vier neue Corona-Kranke in Wolfsburg.

Die Gesamtzahl der Infizierten liegt nun bei 346 – laut Gesundheitsamt Wolfsburg gelten 249 Wolfsburger als genesen. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt seit dem 2. Mai unverändert bei 51.

Anzeige

Corona: Keine weiteren Angaben aus Gründen des Datenschutzes

Aus Gründen des Datenschutzes werden keine weiteren Angaben gemacht. Die von der Stadt Wolfsburg kommunizierten Fälle sind die vom Gesundheitsamt bestätigten Zahlen, die einmal täglich aktuell veröffentlicht werden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Von der Redaktion