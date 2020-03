Wolfsburgs Taxifahrer leiden massiv unter der Corona-Krise

Wolfsburg

Wolfsburg steht still – und damit auch die Taxis in der Stadt. Die Taxibranche leidet massiv unter den Folgen der Corona-Krise. „Normale Fahrten gibt es so gut wie gar nicht mehr“, sagt der Geschäftsführer der Wolfsburger Taxi-Zentrale, Thomas Bareis. Der Auftragsrückgang liege bei 90 Prozent.

Nur eins von 25 Taxis beförderte einen Fahrgast

Zur Wolfsburger Taxi-Zentrale gehören 85 Taxis von rund 30 angeschlossenen Unternehmen. Weil das öffentliche Leben lahmgelegt ist und die Menschen wegen Corona zu Hause bleiben, ruft derzeit kaum jemand ein Taxi. In der Nacht zu Dienstag gab es laut Bareis in der ganzen Stadt lediglich zwölf Fahrten. Am Dienstagmittag kurz nach 13 Uhr waren insgesamt 25 Taxis zum Dienst angemeldet – nur eines davon beförderte zu diesem Zeitpunkt einen Fahrgast.

„Die Lage ist dramatisch. Ich habe Kurzarbeit angemeldet, so wie sicherlich alle Taxiunternehmer“, sagt Bareis, der neben der Taxi-Zentrale auch einen eigenen Taxibetrieb mit fünf Fahrzeugen führt. Bareis beschränkt sich in seinem Unternehmen derzeit fast ausschließlich auf Krankentransporte von Patienten, die zum Beispiel zur Dialyse oder Strahlentherapie müssen. Viele Taxiunternehmer seien nun auf schnelle finanzielle Hilfe des Bundes angewiesen, betont der Chef der Taxi-Zentrale.

Etliche Rentner bessern ihr Einkommen mit Taxifahrten auf

Besonders bitter trifft die Krise laut Bareis die Ein-Mann-Betriebe, die in der Taxibranche ein häufiges Geschäftsmodell seien. Ihnen stehe nicht der Weg in die Kurzarbeit offen. „Das sind häufig Rentner, die sich mit Taxifahrten ihre schmale Rente aufbessern – als sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wohlgemerkt“, sagt Bareis. Diesen Menschen breche nun ihr zusätzliches Einkommen fast komplett weg. „Das sind Personen, die auch mehrere Stunden auf eine einzige Fahrt warten, nur um ein paar Euro zu verdienen“, betont Bareis.

Neben der wirtschaftlichen Misere sorgen sich die Taxifahrer auch um ihre Gesundheit. „Den Fahrern wird freigestellt, ob sie in der derzeitigen Situation überhaupt arbeiten wollen“, erklärt Bareis. Die Fahrgäste werden gebeten, nur noch hinten einzusteigen und nach jeder Fahrt werden die Taxis mit Desinfektionsmittel gereinigt. „Man wird in Taxis aber keinen hundertprozentigen Schutz für Fahrer und Fahrgäste leisten können“, weiß der Taxi-Unternehmer.

Auch Kurzarbeit in der Taxi-Zentrale möglich

Im Zuge der Corona-Krise wird laut Bareis möglicherweise auch die Wolfsburger Taxi-Zentrale bald Kurzarbeit anmelden. Dann wäre die Zentrale wahrscheinlich nur noch vormittags mit einem Telefondienst besetzt, um zum Beispiel Vorbestellungen für Fahrten anzunehmen. In der übrigen Zeit müssten Taxis dann im Internet oder per App bestellt werden.

Zusätzliche Fahrten könnten die Taxiunternehmen möglicherweise durch einen Einkaufsservice erhalten, zum Beispiel für Senioren und Menschen, die sich selbst nicht versorgen können. „Wenn bei uns jemand anruft und fragt, ob es möglich ist, für ihn einzukaufen, dann werden wir das nicht ablehnen“, sagt Bareis.

Von Florian Heintz