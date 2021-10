Am Freitag sind die Corona-Zahlen in Wolfsburg erneut leicht gestiegen: Die Inzidenz lag bei 74,3. Das Robert-Koch-Institut meldete 18 neue Fälle. Der Wert entspricht in etwa dem niedersächsischen Durchschnitt, der am Freitag 73,4 betrug. In der VW-Stadt haben sich in den vergangenen sieben Tagen 92 Menschen mit dem Virus infiziert. Seit Beginn der Pandemie ist Covid-19 damit bei insgesamt 5 383 Personen in Wolfsburg nachgewiesen worden, 95 von ihnen sind im Zusammenhang mit der Infektion verstorben.

Im Klinikum war auch am Freitag noch ein Patient mit Corona invasiv beatmet auf der Intensivstation. Der Anteil der Intensivbetten, die in ganz Niedersachsen mit Covid-19-Patienten belegt sind, betrug am Freitag 4,6 Prozent. Die Hospitalisierungsrate 3,3.