Corona: Wolfsburger sitzen auf Boot vor der Küste Tunesiens fest

Die Lebensmittel reichen nur noch ein paar Stunden, das Wasser wird knapp. Vor der Küste Tunesiens sitzen drei Wolfsburger gemeinsam mit einem Freund aus Berlin auf ihrem Boot fest. Die Einreise auf das Festland wird ihnen verboten. Laut dem Auswärtigen Amt ist der Flug- und Fährverkehr in Tunesien eingestellt, eine Ausgangssperre wurde tagsüber verhängt. Die tunesische Polizei überwacht die Lage. Für die Wolfsburger eine extreme Situation: „Wir bangen um unser Leben und unsere Gesundheit“, sagt der 38-Jährige (Name ist der Redaktion bekannt), der auf dem Boot festsitzt.

Sie schlafen auf dem Boot ohne Decken. Die Temperatur fällt nachts auf neun Grad. Medikamente haben sie nicht an Bord. „Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Was passiert, wenn wir krank werden?“, sagt der Wolfsburger. Denn: unterversorgt seien sie bereits.

Wolfsburger verharren auf ihrem Boot vor der Küste

Die Odyssee begann vor sieben Tagen. Die vier Reisenden kauften in Spanien ein Boot und wollten dieses nach Tunesien überführen. Geplant war ein zehntägiger Angelurlaub. Doch das Virus veränderte alles. Als die Urlauber am 17. März in Tunesien anlegen wollten, wurde ihnen die Einreise verboten. „Zwei Grenzpatrouillen kamen zu unserem Boot gefahren. Sie sagten uns, dass die Grenzen dicht seien. Wir mussten auf dem Wasser im Boot bleiben“, berichtet der 38-Jährige.

Lebensgefährliche Situation: Boot wurde manövrierunfähig

Der Kraftstoff ging ihnen aus. „Das Boot wurde manövrierunfähig und die Wellen schlugen hoch. Wir trieben auf die Steinküste zu und setzten einen Notruf ab“, berichtet der Gestrandete. Sie seien kurz davor gewesen, von der Reling aus ins Wasser zu springen, als ein Rettungsboot der Küstenwache aufgetaucht sei. Mit Seilen wurden sie in das Hafenbecken vor der Küste Tabarka gezogen. Seitdem verharren sie dort im Boot auf dem Wasser.

Freiwillige Quarantäne auf Festland wird ausgeschlossen

„Wir wurden auf dem Boot ärztlich untersucht und sind alle gesund. Dennoch dürfen wir nicht nach Tunesien einreisen“, sagt der Wolfsburger. Dort wollten sie sich freiwillig in häusliche Quarantäne begeben. Es folgten zahlreiche Anrufe bei der Deutschen Botschaft, „die Bundespolizei wurde eingeschaltet, aber auch das Auswärtige Amt kann nichts tun. Es war alles vergeblich“, berichtet der 38-Jährige.

Die Gestrandeten müssen nun erneut Hilfe von Freunden beanspruchen: „Wir brauchen Lebensmittel“, sagt der Wolfsburger. Schon einmal hatten Bekannte aus Tunesien sie mit Milch, Brot und Wasser versorgt. Dafür seien ihre Freunde 550 Kilometer durch das Land gefahren – trotz Ausgangssperre, die laut dem Auswärtigen Amt von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens gilt.

