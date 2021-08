Corona: Wolfsburger sind zur geplanten "3G-Regel" geteilter Meinung

Wolfsburg

Seit dem Treffen von Bund und Ländern am Dienstag steht fest: Noch in diesem Monat sollen bundesweit neue Corona-Regeln in Kraft treten. Unter anderem sollen bei einer Inzidenz über 35 in die Innenräume von Restaurants, Fitness-Studios oder Friseur-Salons nur noch Personen dürfen, die geimpft, genesen oder getestet sind. In Wolfsburg stößt dieser Plan auf geteilte Meinungen.

Für die Gastronomen bedeutet die Regel keine echte Verschärfung

Dehoga-Kreisvorsitzende Melanie Perricone sieht der „3G-Regel“ gelassen entgegen: „Wenn das die vierte Welle ist, dann ist das für uns schon sehr positiv.“ Für die Gastronomen ändere sich durch die Neuerung nichts. Denn: Schon der aktuelle niedersächsische Stufenplan sieht bei einer Inzidenz über 35 eine Testpflicht für die Innenräume von Restaurants und Cafés vor.

Große Befürchtungen, dass die 3G-Regel Gäste abschrecken könnte – insbesondere wenn die Schnelltests ab Oktober nicht mehr kostenlos sind – hat Perricone nicht. Zumindest in ihren eigenen Restaurants in Nordsteimke stelle sie fest: „Die meisten sind schon geimpft oder genesen.“ Perricone sieht in dem Beschluss von Bund und Ländern viel mehr die Chance auf Planungssicherheit für Gastronomen, Hoteliers und Gäste.

Viele Fragen sind noch ungeklärt

Die 3G-Regel soll nicht nur in Restaurants, Hotels und bei Veranstaltungen, sondern auch in Sporteinrichtungen gelten. Für Badeland-Leiter Uwe Winter sind noch viele Fragen ungeklärt. Zum Beispiel die, ob die Inzidenz wieder drei Tage über 35 bleiben muss, damit die Testpflicht in Kraft tritt. Bei den Besuchern sorge die Ankündigung der neuen Regel momentan für Verunsicherung: „Die Gäste rufen schon an und fragen nach.“

Winter sorgt sich darum, dass die Situation für Badeland-Besucher von außerhalb undurchsichtig werden könnte, sollte die Inzidenz um die 35 schwanken: „Sie können ihr Ticket drei Tage vorher buchen und brauchen dann eine klare Information.“ Zusätzliches Personal sei für die Kontrolle der drei Gs zwar nicht notwendig, aber: „Das führt automatisch zu längeren Wartezeiten an unseren Kassen.“

Spaltet die 3G-Regel die Gesellschaft?

Auch im Fitness-Studio „InJoy“ überlegen Chef Andreas Heuchert und seine Kollegen, wie sie die neue Regelung umsetzen können. Es gebe zwar digitale Möglichkeiten, aber: „Das bedeutet für uns trotzdem mehr Personalaufwand und mehr Diskussionen“, meint Heuchert. Er wünscht sich mehr Aufmerksamkeit für die Themen Sport und Bewegung in der Corona-Debatte. Denn: Ein fitter Körper komme in der Regel auch besser mit einer Infektion zurecht. Hinzu komme: „Nachweislich gab es in den Fitness-Studios nicht einen einzigen großen Infektionsherd.“

Auch für körpernahe Dienstleister, wie zum Beispiel Friseure und Kosmetiker, gilt künftig die 3G-Regel. „Wir sind alle froh, dass wir überhaupt wieder aufmachen dürfen“, betont Nadine Rücker von der Wolfsburger Haarmanufaktur. Dennoch sieht sie die Regelung auch kritisch: „Die Gesellschaft wird dadurch gespalten.“

Aus der ersten Phase, in denen bereits Corona-Tests beim Friseur vorgeschrieben waren, weiß sie: „Es ist mehr Aufwand, das Zeitmanagement gerät durcheinander.“

In den Pflegeheimen und im Klinikum gibt es die drei Gs bereits

Für die Mitarbeiter im Klinikum und in den Wolfsburger Pflegeheimen sind die Tests mittlerweile Alltag. Im Klinikum müssen sich nicht geimpfte oder genesene Besucher grundsätzlich testen, in den Heimen ist der Nachweis bei einer Inzidenz über zehn notwendig. Für beide ändert sich daher durch die neue 3G-Regel nichts.

Die Tests und die Kontrolle der Nachweise bedeuten für die Heime weiterhin „einen hohen Aufwand“, sagt DRK-Vorstand Thorsten Rückert. Denn: Sie erfolgen neben der normalen Tätigkeit.

Besonders groß sei der Aufwand, weil die Pflegeheime zurzeit vollständig geöffnet sind: „Es muss also spontan reagiert werden, wenn sich ein Besucher vor Ort anmeldet und die Einrichtung betreten möchte.“ Dennoch lohnen sich die drei Gs für Rückert unbedingt: „Die 3G-Regel ist aus meiner Sicht aktuell die einzige Möglichkeit, Corona-Fälle frühzeitig erkennen zu können und so unsere Bewohnenden und Mitarbeitenden weiterhin bestmöglich zu schützen.“

Neue Verordnung soll voraussichtlich ab 25. August gelten

Der neue Beschluss von Bund und Ländern sieht ein Schlupfloch vor: Die 3G-Regel muss auch dann nicht in Kraft treten, wenn die Inzidenz zwar über 35 ist, andere Indikatoren aber für ein insgesamt niedriges Infektionsgeschehen sprechen.

Niedersachsen hat derweil am Mittwoch angekündigt, seinen bisherigen Stufenplan abschaffen zu wollen. Für Geimpfte sollen dann praktisch alle Beschränkungen wegfallen. Das Land bekräftigte gleichzeitig aber, mehr Tests für Ungeimpfte zu unterstützen. Die 3G-Regel tritt voraussichtlich mit der geplanten neuen Corona-Verordnung in Niedersachsen am 25. August in Kraft.

Von Melanie Köster