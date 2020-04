Wolfsburger schafft es mit Corona-Song ins amerikanische Radio

Wolfsburg

New York als menschenleere Stadt – was lange Zeit höchstens als ein Szenario in einem Katastrophenfilm möglich schien, ist durch die Corona-Pandemie Realität geworden. Der Wolfsburger Hobby-Musiker und USA-Fan Mathias Brandt hat deshalb jetzt den Song „Silence In New York“ geschrieben und sich darin mit den Folgen der Corona-Krise beschäftigt.

Song über Frustration in der Krise

„Take Me Back To An Ordinary Day“: Brandt, der unter dem Künstlernamen Matulla tätig ist, beschreibt in seinem Song die Stille und die Einsamkeit in New York während der Corona-Pandemie: „Es geht um die Frustration durch die ganzen Einschränkungen und die ständige Präsenz des Themas in den Medien. Der Rocksong thematisiert, wie die ’Überdosis Corona’ aufs Gemüt schlägt“, erklärt Brandt. In „Silence In New York“ wünscht er sich einen normalen Alltag zurück.

Das Hauptprojekt von Mathias Brandt ist die Rock-Story „Lost On The Way“. Quelle: privat

Radiosender spielten Brandts Lied

Auf die Idee über den Lockdown in New York zu schreiben, kam der Musiker über einen Bekannten: „Ich kenne einen Straßenmusiker von dort und wir haben uns über die schwierige Situation vor Ort unterhalten. Daraus entstand ein Gedanke: Wer jetzt einen guten Corona-Song macht, der landet einen Hit.“ Am nächsten Morgen begann Brandt das Lied zu texten. Mit TJ Makara fand er einen Sänger aus Independence in Kansas, der den Song singen wollte. In den USA sei die Rock-Nummer gut angekommen, erzählt Brandt: „Es hat mich sehr gefreut, dass einige Radiosender den Song gespielt haben. Er lief unter anderem bei Radio New York Live. Das ist ein Sender mit 20 000 bis 25 000 Zuhörern.“ Neben dem großen New Yorker Sender spielten „Silence In New York“ einige kleinere Sender in mehreren Bundesstaaten.

Song gibt es in verschiedenen Versionen

Aufgrund des Erfolgs des ersten Songs veröffentliche Brandt noch eine London-Version, die im Vereinigten Königreich ebenfalls einige Radiosender in ihr Programm mit aufnahmen. Sie singt der Musiker Craig aus Liverpool. Außerdem folgten „Silence In Manila“ mit Mao, einem philippinischen Sänger, und „Silence In Amsterdam“ mit einer britischen Interpretin. Der Text ist bei allen Songs derselbe, der Klang und die verwendeten Instrumente sind jedoch immer unterschiedlich.

Rock-Story als Vorlage

Die Idee zu den verschiedenen Versionen von Brandts Corona-Song stammt von seinem musikalischen Hauptprojekt: Der Rock-Story „Lost On The Way“. Dabei handelt es sich um eine fiktive Geschichte über eine Motorrad-Reise durch die USA. Die Rock-Story enthält über 20 Songs, die Sänger aus verschiedenen Ländern präsentieren.

Die Songs zur Corona-Pandemie hat Brandt über seine Facebook-Seite und verschiedene Streaming-Plattformen veröffentlicht.

Von Melanie Köster