Stadtbücherei: Wer rein will, muss Fragebogen ausfüllen und Maske tragen

Zwei Wochen lang gab’s die Fenster-Ausleihe – ab Montag, 4. Mai, öffnet die Wolfsburger Stadtbibliothek im Alvar-Aalto-Kulturhaus nach der Corona-Pause wieder ihre Pforten für Besucher. Natürlich nur unter Einhaltung von Hygiene- und Abstandsregeln: Unter anderem dürfen sich nur 20 Personen gleichzeitig im Haus befinden und ein Nasen-Mund-Schutz ist Pflicht sowie ein ausgefüllter Gesundheitsbogen sind Pflicht!

Die Bücherei habe sich intensiv auf die Öffnung vorbereitet, heißt in einer Mitteilung der Stadt Wolfsburg. Schon in den vergangene zwei Wochen, als die Einrichtung einen besonderen Service anbot – nämlich das Ausleihen und Abgeben von Büchern, CDs, DVDs und Zeitschriften am Fenster des Aalto-Hauses – kamen die Medien in eine 72-stündige Quarantäne.

Besucher sollen möglichst schnell Medien auswählen

Ab Montag nun dürfen Leseratten wieder ins Gebäude – allerdings nur mit Masken und immer nur 20 Personen gleichzeitig. Die Besucher werden also am Eingang abgezählt. Und: Alle müssen einen Gesundheitsboden ausfüllen. Zudem bittet die Stadtbibliothek ihre Nutzer, Medien zügig auszuwählen und zu entleihen, damit möglichst viele den Vorortservice der Bibliothek nutzen können.

Bibliothek: Schüler dürfen fünf Stunden lernen

Schüler können die Stadtbibliothek übrigens weiterhin für fünf Stunden am Tag zum lernen nutzen. Auch sie müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen und sich vorher per Telefon unter 05361-28-2530 oder per E-Mail (stadtbibliothek@stadt.wolfsburg.de) anmelden.

Die Stadtteilbibliotheken und der Bücherbus sind bis auf weiteres nicht geöffnet. Die Anmeldung oder Verlängerung des Bibliotheksausweises läuft weiterhin unkompliziert per Mail stadtbibliothek@stadt.wolfsburg.de.

