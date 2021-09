Corona: Wolfsburger Inzidenz bleibt bei 44,4

Wolfsburg

Das sind gute Nachrichten: Am Montag ist die Wolfsburger Inzidenz bei 44,4 geblieben. Das Robert-Koch-Institut meldete keine Neuinfektionen. Auch im Wolfsburger Klinikum liegt kein Patient mit Corona auf der Intensivstation.

In anderen Kommunen in Niedersachsen ist die Situation derzeit ähnlich entspannt: Die niedersachsenweite Hospitalisierungsrate ist am Montag auf 2,9 gesunken. Für eine neue Warnstufe müsste sie über sechs steigen.

Impfzentrum ist geschlossen

Am Freitag fanden die letzten Impfungen im CongressPark statt. Dort haben in den vergangenen sieben Monaten rund 55 000 Erst- und 51 000 Zweitimpfungen beim Impfzentrum stattgefunden. Jetzt beginnt die Stadt mit dem Rückbau. Wolfsburger, die noch ein Vakzin erhalten wollen, können sich an ihren Hausarzt wenden.

Neuinfektionen, Hospitalisierung und Intensivbetten Für die Bewertung der Corona-Lage zieht die neue Corona-Verordnung des Landes drei Indikatoren heran: Neuinfektionen, Hospitalisierung und Intensivbetten. Bei den Neuinfektionen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Wolfsburg entscheidend, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Bei den beiden anderen Indikatoren zählen die landesweiten Werte: Die Hospitalisierung gibt an, wie viele Corona-Erkrankte pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche in die Kliniken eingewiesen wurden. Schwellenwert für die erste Warnstufe ist eine Sieben-Tages-Inzidenz von 6. Der Indikator Intensivbetten beziffert den prozentualen Anteil der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation. Schwellenwert für die erste Warnstufe ist eine Belegung von mehr als fünf Prozent.

An vielen Orten müssen Ungeimpfte Tests vorweisen

In Wolfsburg gilt derzeit an vielen Orten die 3G-Regel: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss einen negativen Antigentest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden sein darf oder einen PCR-Test, der höchstens 48 Stunden alt ist: Beim Sport, bei körpernahen Dienstleistungen, in der Gastro- und Hotelbranche und bei mehr als 25 Personen im Raum – egal ob privat oder öffentlich. Ganz untersagt sind Veranstaltungen mit mehr als 25 000 Personen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen sind genehmigungspflichtig. Am Drive-Inn-Testzentrum in der Heinrich-Nordhoff-Straße bildeten sich wohl auch wegen der Testpflicht von Ungeimpften am Freitag zeitweise Schlangen.

Beim VfL Wolfsburg gilt die 2G-Regel

Bei Spielen des VfL Wolfsburg und künftig auch der Grizzlys gilt auf Empfehlung der Stadt sogar die 2G-Regel: Ein negativer Test reicht für den Besuch nicht mehr aus, Fans müssen geimpft oder genesen sein. „Bei Ungeimpften ist die Wahrscheinlichkeit eines schweren Krankheitsverlaufs hoch. Es gilt daher, insbesondere jüngere Menschen ohne entsprechenden Schutz weiterhin so gut wie möglich vor einer Infektion zu schützen“, erklärte Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD).

Disko: Tanzen mit Maske oder 2G-Regel

Für Diskos und Clubs gilt auch weiter die 3G-Regel – zusätzlich besteht die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske. Betreiber können für ihren Betrieb aber auch die 2G-Regelung festlegen: Dann sind nur Gäste mit Impf- oder Genesenen-Nachweis zugelassen. In diesem Fall entfällt die Maskenpflicht für alle. Was trotzdem gilt: Das Personal muss mindestens zweimal pro Woche getestet werden, sofern dieses keinen Impf- oder Genesenen-Nachweis besitzt.

Mehr Infos zur neuen Allgemeinverfügung der Stadt findet man unter www.wolfsburg.de/regelungen.

