Am Montag meldet das Robert-Koch-Institut keine weiteren Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Wolfsburg. Die Inzidenz liegt weiter bei 195,4. Im Klinikum muss eine weitere Person mit Covid-19 auf der Intensivstation behandelt werden.

Impfungen in der City-Galerie: Auch am Montag bietet die Stadt sie wieder von 10 bis 16 Uhr an. Quelle: Roland Hermstein