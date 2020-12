Corona: Wolfsburger Geschäfte sehen strengere Regeln gelassen

Wolfsburg

„Kein Korb, kein Einlass“: Seit Anfang Dezember gelten für den Einzelhandel in Wolfsburg verschärfte Corona-Regeln. Sie treffen insbesondere größere Geschäfte und daher insbesondere Supermärkte, aber auch Kaufhäuser. Sie dürfen auf 800 Quadratmetern einen Kunden je zehn Quadratmeter Verkaufsfläche empfangen. Auf allen Quadratmetern, die darüber hinausgehen, ist nur ein Kunde je 20 Quadratmeter erlaubt. In Wolfsburg gehen die Geschäfte gelassen mit den neuen Vorgaben um.

Edeka Bahrs setzt auf einen zusätzlichen Mitarbeiter am Eingang

Marco Bahrs Familie hat Edeka-Märkte in Reislingen, Vorsfelde und Velpke. Die neuen Corona-Regeln sieht er entspannt: „Ob wir jetzt 80 oder 90 Kunden gleichzeitig in den Markt lassen dürfen, macht keinen so großen Unterschied.“ Er beobachtet ohnehin, dass sich das Verhalten der Kunden geändert hat: „Es kaufen 15 Prozent weniger Kunden ein. Dafür haben die Kunden aber 20 Prozent mehr im Einkaufswagen.“ Um sicherzustellen, dass es im Markt nicht zu voll wird, will Bahrs bis zum Ende des Jahres einen zusätzlichen Mitarbeiter am Eingang einsetzen. Von elektronischen Zählsystemen wie sie zum Beispiel Aldi einsetzt hält er wenig.

Anzeige

Real rechnet nicht mit Schlangen vor den Märkten

„Aufgrund der großzügig bemessenen Dimensionen unserer Märkte, aber auch der Parkplätze und Malls rechnen wir nicht mit Schlangen vor unseren Märkten“, sagt auch Real-Sprecher Frank Grüneisen. Er bestätigt den Eindruck von Bahrs: Die Kunden kaufen seltener und dafür mehr. „Dieses Kundenverhalten trägt zu einer deutlichen Entzerrung der Lage bei und sorgt zudem dafür, dass es auch im frequenzstarken Weihnachtsgeschäft noch einen Puffer auf dem Weg zur Höchstgrenze der Kundenanzahl im Laden gibt“, meint Grüneisen. Der Real-Markt in Nordsteimke hat eine Gesamtfläche von 7086 Quadratmetern, dort dürfen sich 376 Kunden zeitgleich aufhalten. Im 6641 Quadratmeter großen Markt im Heinenkamp sind 355 Kunden zeitgleich erlaubt.

Keine Angst vor vollen Parkplätzen: Real geht nicht davon aus, dass es in der Weihnachtszeit zu längeren Schlangen kommt. Quelle: Boris Baschin

Die Wolfsburger Kunden sollten ihre Vorbestellungen rechtzeitig tätigen

Bei Real gilt, wie auch bei Edeka, dass jeder Kunde einen Einkaufswagen benötigt. Zudem sollen zusätzliche Kassen lange Schlangen zu Stoßzeiten verhindern. Trotz der guten Vorbereitung ruft Real-Sprecher Grüneisen die Kunden zur Mithilfe auf: „Aufgrund der Corona-Pandemie bitten wir unsere Kundschaft, soweit möglich bereits im Voraus an unseren Fleisch-, Fisch- und Backwerk-Theken Vorbestellungen für die Weihnachtsfeiertage sowie die Zeit zwischen den Jahren zu tätigen.“ Das reduziere die Zahl der Kunden, die sich gleichzeitig im Markt aufhalten.

Lesen Sie auch: Riesiges Edeka-Center in der Nordstadt: Donnerstag ist große Eröffnung

In der Innenstadt muss in der Drogerie Müller jeder Kunde einen Korb benutzen. Am Mittwoch klappt das problemlos, es sind genug Körbe für alle da. Bei WKS, C&A oder H&M sind keinerlei zusätzliche Beschränkungen zu sehen. Teilweise weisen Schilder am Eingang auf die maximale Anzahl der Kunden hin. „Wir haben da kein Problem mit“, sagt auch Christian Kluge vom Kaufhaus Hohls in Vorsfelde. Im Hauptgeschäft sei genug Platz. Lediglich im Weihnachtsbasar seien Körbe notwendig, um einen Überblick über die Zahl der Kunden zu haben. Auch in den Baumärkten ist die Situation laut Michael Steiner vom Hagebaumarkt Bauking im Vogelsang entspannt.

Von Melanie Köster