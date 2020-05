Corona: Wolfsburger Elfen knacken beim Maskennähen 10 000er Marke

Nordstadt

Punkte, Schiffe, Blümchen und Vögel- die Stoffe der Gesichtsmasken sind bunt und vielfältig. Seit Ende März näht der „Verein Wolfsburger Elfen helfen“ Behelfsmasken. Doch nicht nur das. Sie verpacken die Masken, stellen Jerseybänder her und verschicken die Masken. Für den Kauf von Materialien spendete der SPD-Ortsverein Reislingen/ Neuhaus 800 Euro.

Elfen warteten bis zu fünf Wochen auf die Stoffe

In Regalen und Kisten in den neuen Räumen der Elfen in der Nordstadt stapeln sich die Stoffe für die Gesichtsmasken. Mittlerweile sind die Lieferungen eingetroffen, die schon lange bestellt waren. „Vier bis fünf Wochen hat das gedauert“, berichtet Daniela Voß, Vorsitzende des Vereins. Und nicht nur die Stoffe fehlten, sondern auch die Gummibänder. Die Elfen reagierten flexibel und benutzen stattdessen Jerseyband. Doch auch dieses sei bald ausverkauft gewesen. „Deswegen haben wir dann einfach eigenes hergestellt“, so Voß. Das sei ohnehin angenehmer zu tragen und wird am Hinterkopf zugebunden. Die Masken gibt es für Kinder und Erwachsene in verschiedenen Größen.

Bilanz der Elfen : Rund 13 500 Gesichtsmasken

Rund 70 Näherinnen sind bei den Elfen im Masken-Einsatz. Und die Bilanz lässt sich sehen: Mittlerweile haben sie rund 13 500 Masken genäht. „Das war schon eine anstrengende Zeit“, sagt Juliane Hambsch, Helferin bei den Elfen. 9000 Masken haben die Elfen an Institutionen gespendet. Etwa 1000 Stück liegen nun auf Vorrat. In ihrem Online-Shop bieten sie die Masken an. Darunter: VfL- und Grizzly-Masken. „Wir müssen natürlich unsere Kosten für die Materialien decken. Deswegen hoffe ich, dass wir die Masken verkaufen können“, sagt Hambsch.

SPD-Ortsverein verteilte die Masken an die Käferschule

Einen finanziellen Beitrag leistete der SPD-Ortsverein Reislingen/ Neuhaus. Neben der Spende verteilten sie die Masken auch an Wolfsburger vor dem Einkaufszentrum in Reislingen und in der Käferschule. „Wir haben etwa 300 Masken verteilt“, berichtet Thomas Heyn, Vorsitzender des Ortsvereins. Mit von der Partie war auch Ortsbürgermeister Hans- Jürgen Friedrichs. „Wir haben in einer halben Stunde etwa 100 Masken ausgegeben“, sagt er. „Die Wolfsburger haben sie dankend angenommen“, ergänzt Heyn. Und auch in der Käferschule freuten sich Lehrer und Schüler über die Masken. „Es ist gut in Zeiten von Corona für andere Menschen aktiv zu sein“, sagt Heyn.

Von Nina Schacht