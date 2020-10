Corona: Wolfsburg überschreitet Grenzwert von 35

Wolfsburg

Die Zahl der Corona-Fälle in Wolfsburg hat den ersten kritischen Schwellenwert von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes vom Montag stieg die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz für Wolfsburg auf 40,2. Die neue Corona-Landesverordnung sieht beim Überschreiten der Schwelle von 35 unter anderem eine Sperrstunde und weniger Menschen bei Feiern vor.

Die Stadt Wolfsburg wird erst am Montagnachmittag die aktuellen Corona-Zahlen melden

Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes stiegt die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Freitag um zwölf auf insgesamt 541. In den vergangenen sieben Tagen seien 50 neue Fälle im Labor bestätigt worden. Die Stadt Wolfsburg wird erst am Montagnachmittag die aktuellen Corona-Zahlen des örtlichen Gesundheitsamtes melden. Die letzte Meldung mit einem Inzidenzwert von 33,5 stammt vom vergangenen Freitag.

Zwischen den Zahlen von Stadt und Land gibt es meistens eine Abweichung aufgrund von Verzögerungen bei der Übermittlung. In seiner neuen Corona-Verordnung hat das Land Niedersachsen aber festgelegt, dass für die Einschränkungen bei Überschreiten der Werte 35 und 50 die Angaben des Landesgesundheitsamts entscheidend sind.

Auf Wolfsburg werden deshalb verschärfte Corona-Maßnahmen zukommen. Mit der neuen Corona-Verordnung des Landes gilt eine Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr, wenn eine Kommune über dem kritischen Wert von 35 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche liegt. Ab einer Inzidenz von 35 können in Ausnahmefällen aber noch abweichende Regelungen getroffen werden. Eine Sperrstunde würde vor allem Bars und Kneipen in Wolfsburg treffen.

Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD ) will sich am Dienstag zur Corona-Lage äußern

Ab dem kritischen Wert von 35 müssen zudem unter freiem Himmel Masken getragen werden, wenn Menschen auf engem Raum zusammenkommen. Sie gilt bei einer Inzidenz von 35 als eine Empfehlung. Liegt sie bei 50, wird daraus eine Pflicht. Die Orte, wo die Maskenpflicht gilt, muss von der Stadt Wolfsburg in einer entsprechenden Allgemeinverfügung festgelegt werden. Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) will sich am Dienstag zur Corona-Lage äußern und wird dann wahrscheinlich auch über neue Beschränkungen informieren.

An privaten Feiern in der Wohnung oder in eigenen geschlossenen Räumlichkeiten dürfen laut neuer Landesverordnung bei einer Inzidenz über 35 nur noch 15 Personen teilnehmen. Dies gilt auch im eigenen Garten.

Von Florian Heintz