Corona: Wohlfahrtsverbände und WAZ suchen weiter Geschichten von Senioren

Einsamkeit ist für viele Menschen während der Corona-Krise eine extreme Herausforderung. Doch es gibt auch schöne Erlebnisse. Menschen unterstützen sich in der Krise, zeigen Solidarität. Besondere Geschichten aus dieser Zeit sammeln die Freien Wohlfahrtsverbände in Wolfsburg. Sie veranstalten dazu einen Schreibwettbewerb. Unter dem Motto „Besondere Geschichten in einer besonderen Zeit“ startete Anfang Mai der Wettbewerb. Es wurden bereits Geschichten eingereicht, doch die Suche nach besonderen Erlebnissen geht weiter. Schöne Erlebnisse, Erfahrungen und Begegnungen können handschriftlich oder am Computer als Geschichte aufgeschrieben werden.

Hier können die Texte eingereicht werden

Die Texte sind hier einzureichen: Caritasverband Wolfsburg e.V., Antonius-Holling-Weg 8 + 10, 38440 Wolfsburg. Oder per Email an seniorenarbeit@caritas-wolfsburg.de. Eine Jury sucht die drei schönsten Geschichten aus. Eine Jury wählt die drei besten Beiträge aus – Platz 1 wird mit 300 Euro prämiert, Platz 2 mit 200 und Platz 3 mit 100 Euro.

WAZ und Volksbank BraWo unterstützen die Aktion

Die Aktion wird von der WAZ und der Volksbank BraWo unterstützt. Rückfragen und weitere Informationen unter (05361) 89 00 90. Einsendeschluss ist der 15. Juni. Ende Juni werden die Gewinner bekannt gegeben. Die WAZ wird ausgewählte Beiträge veröffentlichen, sämtliche eingereichten Texte werden später in einem kleinen Heft und auf den Internetseiten der Wohlfahrtsverbände erscheinen.

