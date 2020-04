So bereiten sich Wolfsburger Friseure auf Öffnung nach Corona-Pause vor

Wolfsburg

Viele Wolfsburger sehnen diesem Tag wohl sehnsüchtig entgegen: Ab Montag, 4. Mai, dürfen Friseure ihre Türen wieder für Besucher öffnen. In den Salons laufen die Vorbereitungen, damit bis dahin zahlreiche Hygienemaßnahmen umgesetzt sind.

Keine trockenen Haarschnitte, keine Rasur und kein Kaffee: Die Vorgaben, die die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) in Absprache mit dem Zentralverband des Friseurhandwerks erlassen hat, bringen auch für die Wolfsburger Friseure einige Änderungen mit sich. Uta Wetzel-Schlestein, Obermeisterin der Friseurinnung Wolfsburg, bezeichnet die Wiedereröffnung als Herausforderung. Sie blickt ihr aber positiv entgegen: „Wir sind froh, dass wir arbeiten dürfen und einige der Vorgaben sind überhaupt kein Problem, wie zum Beispiel die zur Desinfektion. Die Friseurbetriebe sind sowieso gewisse Hygienestandards gewöhnt.“

Gesichtsbehandlungen verboten

Schwierig sei die Situation vor allem für die Barbershops, die ihr Geld mit dem Schneiden von Bärten verdienen: „Für die ist es ganz doof, weil Dienstleistungen am Gesicht gar nicht stattfinden dürfen.“ Wetzel-Schlestein hat selbst einen Laden in Vorsfelde, die Kunden müssen sich ihr zufolge ebenfalls umstellen: „Sie dürfen unser Equipment nicht mehr berühren und sich deshalb beispielsweise nicht selbst die Haare föhnen.“ Für einzelne Kunden bedeute das, dass der Friseurbesuch etwas teurer wird: „Wenn wir mehr Aufwand haben, kostet es natürlich auch mehr Geld.“

Friseure erwarten Ansturm

Die Vorgaben der BGW kamen für Nadine Rücker, Inhaberin der Haarmanufaktur, wenig überraschend. Sie hatte bereits vorgesorgt: „Ich hatte eine Firma da, um zu gucken, wie wir die Abstände einhalten. Am Tresen und an den Waschbecken habe ich Plexiglasplatten eingebaut, außerdem bereiten wir einen Rundlauf vor, so dass es einen Eingang und einen Ausgang gibt.“ Sie geht davon aus, dass die Maßnahmen ihren Salon länger begleiten, und hat sich viele Änderungen gut überlegt: „Ich habe das Plexiglas zum Beispiel an Drahtseilen befestigt, damit es optisch ins Konzept des Salons passen.“ Rücker freut sich auf die Wiedereröffnung, dennoch macht ihr der 4. Mai auch Sorgen: „Ich rechne mit einem ganz, ganz großen Ansturm und weiß nicht, wie gut wir den bewältigen können.“ Wegen der Abstandsregeln dürfen weniger Kunden gleichzeitig im Salon bedient werden. Um bestmöglich auf die höhere Nachfrage vorbereitet zu sein, plant Rücker ihre Öffnungszeiten auszubauen.

Friseure müssen viele Auflagen erfüllen Seit Ende März sind die Friseursalons in Wolfsburg geschlossen. Wenn die Läden am 4. Mai ihre Türen wieder öffnen, müssen sie eine Reihe neuer Anforderungen erfüllen. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) und der Zentralverband des Friseurhandwerks haben verbindliche Regeln für Betriebe formuliert. Die WAZ stellt wichtige Aspekte für Kunden vor. Wer Symptome einer Atemwegserkrankung hat, darf einen Salon nur dann betreten, wenn eine Infektion mit dem Corona-Virus ärztlich ausgeschlossen ist. Zur selben Zeit dürfen Friseure nur so viele Leute in einem Salon bedienen, dass sie die Distanz von mindestens 1,5 Metern in alle Richtungen um jeden Arbeitsplatz einhalten können. Außerdem müssen Kunden und Friseure eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Kunden sollen sich darüber hinaus die Hände waschen oder desinfizieren, wenn sie den Salon betreten. Spätestens, wenn ein Kunde fertig bedient ist, müssen Friseure ihre Mundschutz-Masken und ihre Einmalhandschuhe wechseln und sich die Hände desinfizieren oder waschen. Darüber hinaus kommt kein Kunde um eine Haarwäsche im Salon herum, Trockenhaarschnitte sind vorerst nicht erlaubt. Ein Verbot gibt es auch für alle Dienstleistungen, die am Gesicht stattfinden, wie Augenbrauen- und Wimpernfärben, Rasieren und Bartpflege. Kunden dürfen sich zudem die Haare nicht selbst föhnen, um Kontakte mit dem Equipment des Salons so gering wie möglich zu halten. Und auf noch etwas müssen Friseur-Kunden verzichten: Jegliche Bewirtung ist untersagt und Zeitschriften dürfen die Betriebe ebenfalls nicht zur Verfügung stellen.

Salon öffnete erst vor Kurzem

Für Antonella Bellanova-Schroeder ist es weniger schwierig, die Abstandsregeln einzuhalten: „Ich arbeite alleine im Salon, das ist in dieser Situation definitiv ein Vorteil.“ Ihren Laden in Hehlingen teilt sich Bellanova-Schroeder mit der Kosmetikerin Claudia Perzak. Die beiden Frauen hatten erst Anfang März eröffnet, kurz bevor die Corona-Krise Wolfsburg erreichte: „Dass wir nach drei Wochen wieder schließen müssen, damit hätte keiner gerechnet. Die letzten Wochen waren nicht so einfach, aber jetzt hoffe ich auf ganz viele neue Kunden.“

Hoffnung auf Verständnis von den Kunden

„Hauptsache wir dürfen wieder öffnen“, sagt auch Nadine Soetebeer, die in Wolfsburg gleich sechs Salons hat. Sie gibt allerdings dennoch zu, dass die wochenlange Schließung „sehr schmerzhaft“ gewesen sei. „Es ist gut, dass es die Maskenpflicht gibt. Sonst müssten wir für alle Kunden Masken vorhalten und die sind schwierig zu bekommen“, sagt die Inhaberin der Friseursalonkette „Frisoetebeer“ mit Blick auf die Vorgaben der BGW. In einigen ihrer Läden können die Kunden ohne Termin kommen, daran will Soetebeer vorerst festhalten: „Ich werden draußen Abstände ausmessen und Markierungen auf den Boden kleben. Wir müssen sehen, wie es läuft. Ich hoffe, dass die Kunden es akzeptieren, falls sie mal warten müssen.“

Von Melanie Köster