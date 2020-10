Wolfsburg

Gesundheitstagebücher, Besucherräume und Lager mit Schutzkleidung: Die Heime in Wolfsburg haben ihre Corona-Schutzkonzepte laufend ausgebaut. Unter welchen Umständen Senioren Besuch empfangen dürfen, ist abhängig von der Zahl der Infektionen. Die Diakonie zum Beispiel hat einen Stufenplan, der Vorgaben abhängig von der sogenannten 7-Tage-Inzidenz vorsieht. Bei 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner binnen einer Woche gilt ein Gebiet als Risikogebiet. Wolfsburg liegt mit einer 7-Tage-Inzidenz von 21 noch unter dem kritischen Wert, dieser stieg zuletzt aber deutlich an.

Oberbürgermeister Klaus Mohrs richtet Video-Appell an die Wolfsburger

Oberbürgermeister Klaus Mohrs hat in einer Videobotschaft an die Wolfsburger appelliert, beim Besuch von Angehörigen in Pflegeheimen Vorsicht walten zu lassen – und erinnert an den schweren Ausbruch im Hanns-Lilje-Heim im Frühjahr: „Wir sollten alles dafür tun, um nicht noch mal eine solche Situation zu haben.“ Wer auch nur ein Kratzen im Hals verspüre, solle zum Schutz von Bewohnern und Pflegekräften auf Besuche verzichten.

Die Verordnung des Landes Niedersachsen legt den Rahmen für die Schutzkonzepte fest, welche die Heime in Absprache mit dem Gesundheitsamt aufstellen, „mit der Maßgabe, dass Besuchsrechte nicht unverhältnismäßig eingeschränkt werden.“ Abstandsregeln, Mund-Nasen-Bedeckung, Gesundheitscheck und Händedesinfektion sowie eine Einweisung und die Angabe von Kontaktdaten der Besucher gehören in allen Heimen zum Grundgerüst.

Im gesamten AWO-Wohnheim gilt derzeit ein Besuchsverbot

Nach einem Corona-Fall im AWO-Wohn- und Pflegeheim Goethestraße war der betroffene Wohnbereich abgeriegelt worden. Seit Mittwoch gilt in der gesamten Einrichtung ein Besuchsverbot. Wie lange das aufrechterhalten wird, steht noch nicht fest. „Wir warten auf die Rückmeldung vom Gesundheitsamt“, sagt Heimleiter Christoph Grölz. Üblicherweise erlaube die AWO höchstens zwei Angehörige bei Besuchen im Heim. Bei Besuchen auf dem Zimmer müsse die Tür offen bleiben. Anmelden müsse man sich nicht. Die Bewohner selbst dürften die Einrichtung verlassen, seien aber angehalten, eine Maske aufzusetzen.

Gesundheitstagebücher und Zentrallager für Schutzkleidung

Die Diakonie Wolfsburg hat Besucherräume eingerichtet. Auf Besuchertischen stehen Plexiglaswände, die regelmäßig desinfiziert werden. Auch in Außenbereichen gilt: Mundschutz aufsetzen, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, also beispielsweise jemand im Rollstuhl geschoben wird. Besuche auf den Zimmern können stattfinden, ein Besucher auf zehn Quadratmeter ist dabei zugelassen. Für das Hanns-Lilje-Heim gelten besondere Vorgaben: Besuche sind im Freigelände oder im Besucherraum möglich. „Zusätzlich schaffen wir weitere Betreuungsmöglichkeiten für die kalte Jahreszeit“, so Sprecherin Katrin Zumkier.

Diakonie sucht ehrenamtliche Besuchsbegleiter Die steigenden Corona-Fallzahlen stellen die Pflegeheime vor enorme Herausforderungen. Um das Personal zu entlasten, sucht die Diakonie Wolfsburg ehrenamtliche Besuchsbegleiter. Sie sollen den Besuchern die Hygienevorschriften erläutern, beim Ausfüllen von Formularen und dem Anlegen von persönlicher Schutzausrüstung helfen sowie die Besucher begleiten. Jeder Interessierte könne helfen, so die Diakonie. Die Freiwilligen sollen vor ihrem Einsatz hinsichtlich der Hygiene-Anforderungen geschult werden. Interessierte melden sich bei Melina Dörlitz von der Diakonie unter Tel. 0163 / 3789 224 oder per E-Mail an karriere@diakonie-wolfsburg.de.

Die Diakonie führe Gesundheitstagebücher für Bewohner und Mitarbeiter und habe ein Zentrallager für Schutzausrüstung eingerichtet. Wichtig sei auch der Austausch mit den Behörden. „Die schnelle Verfügbarkeit von ausreichenden Coronatests ist für uns überlebenswichtig“, betont Zumkier.

Angehörige sollen Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich halten

Das DRK hat Besucherräume eingerichtet, erlaubt aber auf Wunsch von Angehörigen auch Besuche auf den Zimmern. Voraussetzung ist neben den üblichen Schutzvorkehrungen ein vereinbarter Termin – und die Vermeidung des Kontakts zu anderen Bewohnern sowie den Mitarbeitern. „Wir selber präferieren, auf die Besuche in den Zimmern der Bewohner zu verzichten, um das Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich zu halten“, erläutert DRK-Vorstand Thorsten Rückert. Man stehe ständig in Kontakt mit Angehörigen und Bewohnern. „Nicht jeder ist über die Maßnahmen erfreut, aber alle reagieren sehr verständnisvoll.“

Was passiert im Ernstfall? Rückert erklärt, dass die Heimbetreiber ohne Anordnung der Behörden nicht befugt seien, bei steigenden Infektionszahlen Einrichtungen zu schließen oder bei Corona-Ausbrüchen Personen unter Quarantäne zu stellen. „Dies kann nur in enger Abstimmung mit den Behörden erfolgen.“

