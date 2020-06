Die neue Corona-Teststrategie des Landes Niedersachsen wird in Wolfsburg positiv aufgenommen. Beim Auftreten von vielen Neuinfektionen können sich Pflegekräfte und Kita-Betreuer künftig auch präventiv testen lassen. Die neuen Regeln entlasten Wolfsburg auch finanziell.

Corona: Was die neue Teststrategie für Wolfsburg bedeutet

Covid-19 - Corona: Was die neue Teststrategie für Wolfsburg bedeutet