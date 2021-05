Wolfsburg

Warum gibt es trotz Impfungen in der Startphase des Kampfs gegen Covid 19 noch immer so viele Infektionen in den Pflegeheimen? Darauf gibt es bisher keine einfache und wissenschaftlich belegte Antwort – aber mehrere Antwort-Möglichkeiten.

Erstens: Kein Vakzin schützt zu 100 Prozent vor einer Infektion – auch nicht nach der zweiten Impfung.

Zweitens: Bei älteren Menschen bauen sich Impfschutz ebenso wie Immunabwehr langsamer auf, da die Zellteilung im Körper langsamer abläuft.

Das Immunsystem des Körpers muss erst anlaufen

Drittens: Corona-Schnelltests werden im Rachen oder in der Nase genommen, wo sich Viren sammeln, bevor das Immunsystem überhaupt reagieren kann. Das Robert-Koch-Institut empfiehlt den Pflegestationen in der neuesten Veröffentlichung vom 19. Mai 2021 deshalb, Pflegebedürftige mit positivem Test, aber ohne Symptome, nur für fünf Tage zu isolieren und abschließend einen PCR-Test zu machen.

Viertens: Es gibt sowohl unter den Pflegebedürftigen als auch in den Pflegeteams noch oder wieder Menschen, die nicht geimpft sind – aus ganz unterschiedlichen Gründen.

Zügige Impfangebote sollen Schwachstellen schließen

„Hier ergeben sich leider immer wieder zusätzliche ,Schwachstellen’, die durch zügige Impfangebote geschlossen werden können“, sagt Wolfsburgs Sozialdezernentin Monika Müller zu diesem Thema. Sie betont zudem, dass – auch wenn weder Impfungen noch Tests eine Infektion völlig ausschließen können – „natürlich das Risiko minimiert und eine schwere Erkrankung zumeist verhindert wird“.

Von Andrea Müller-Kudelka