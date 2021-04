Wolfsburg

Wann dürfen Besucher endlich wieder Komödien, Dramen oder Konzerte im Scharoun Theater genießen? Das fragen sich nicht nur Freunde der Kultur, sondern auch das Theater selbst. Eigentlich sollte sich der Vorhang am 18. April wieder heben, doch der Termin ist gekippt. Nun ist der Mai als möglicher Wiedereröffnungsmonat angepeilt. Ob das klappt?

Intendant Dirk Lattemann ist skeptisch. Aber wenn es klappt, würden sich alle darüber freuen. Nach einem halben Jahr Zwangspause endlich wieder den Spielbetrieb aufzunehmen, das wäre schön. „Sobald wir öffnen dürfen, spielen wir. Egal ob vor 50 oder vor 100 Zuschauern“, sagt Dirk Lattemann.

Die Bilanz des Theaters für die laufende Spielzeit sieht rabenschwarz aus

Die Bilanz für die laufende Spielzeit sieht rabenschwarz aus. Im September gestartet, musste das Scharoun Theater im November schon wieder wegen des neuen Lockdown schließen. „Wir haben nur 14 Mal gespielt“, bedauert Christian Mädler, Dramaturg und Pressesprecher am Theater. Eigentlich waren rund 250 Veranstaltungen geplant.

Theater-Intendant Dirk Lattemann: Das Kulturförderprogramm des Bundes übernimmt 50 Prozent der Künstlerhonorare. Quelle: Boris Baschin

Das reißt natürlich ein Loch in die Einnahmen. Wie hoch das Defizit am Ende ist, kann Dirk Lattemann noch nicht sagen. „Das ist erst am Ende der Spielzeit möglich.“ Aber das Wolfsburger Theater kann finanzielle Hilfe durch ein Kulturförderprogramm des Bundes bekommen. Die Bewilligung ist erteilt, so Lattemann. „Das Programm übernimmt 50 Prozent der Künstlerhonorare.“

Im Mai nimmt das Wolfsburger Theater noch einmal einen Öffnungs-Anlauf. Es ist aber nicht mehr das Programm, das ursprünglich mal geplant war. Es gab Absagen. Die Märchenoper „Aladin und die Wunderlampe“ kommt nicht, das Kabarett „Wer kocht, schießt“ auch nicht. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einige Gastspieltheater haben ihre Vorstellung in Wolfsburg abgesagt, weil sie wegen Corona nicht proben konnten. „Einige haben noch nicht einmal die Premiere ihres Stückes feiern können“, erzählt Christian Mädler.

Christian Mädler wollte mit seinem Udo-Jürgens-Programm auf Tour gehen

Andere haben die komplette Tour abgesagt, weil Veranstaltungsorte ausgefallen sind: Anstatt fast jeden Tag zu spielen, gab es nur noch alle drei bis vier Tage einen Auftritt. „Das ist künstlerisch sehr unbefriedigend und lohnt sich oft finanziell nicht“, erklärt Christian Mädler. Er persönlich ist ebenfalls betroffen: Der Pianist und Sänger wollte mit einem Udo-Jürgens-Programm auf Tour gehen, musste sie aber wegen Corona absagen.

Alles ziemlich unbefriedigend. Trotzdem laufen die Planungen für die laufende Saison weiter, vielleicht geht ja doch noch etwas. Viel Zeit bleibt nicht mehr. Im Mai sind einige Vorstellungen geplant, im Juni auch noch, aber dann ist die Spielzeit vorbei. Das Scharoun Theater entmutigt das trotzdem nicht, hat das Programm für die kommende Theatersaison zusammen gestellt. Es ist kurz vor dem Abschluss. Doch wahrscheinlich gibt es auch in der kommenden Spielzeit wieder Absagen. Wegen Corona.

Die Abonnenten haben viel Verständnis für diese unglückliche Situation. Viele geben Karten von abgesagten Veranstaltungen zurück, verzichten aber auf die Rückerstattung des Geldes und spenden das dem Theater. Trotzdem: „Wir möchten unser Haus gern wieder für Publikum öffnen“, sagt Dirk Lattemann.

Von Sylvia Telge