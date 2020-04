Corona: So kommt der mobile Busfahrkarten-Verkauf der WVG an

So funktioniert die mobile Verkaufsstelle der WVG: Der Verkauf der Fahrkarten findet aus einem WVG-Verkaufsmobil, einem extra gekennzeichneten Bus, heraus statt. Montags, mittwochs und freitags ist es zu festen Zeiten und an festgelegten Haltepunkten anzutreffen. Die Route: Laagberg, 10 bis 10.30 Uhr, Haltestelle Schützenhaus; Ehmen, 10.50 bis 11.20 Uhr, Am Schützenplatz ( Haltestelle Büchereibus); Detmerode, 11.45 bis 12.15 Uhr, Haltestelle Bonhoefferstraße; Innenstadt, 12.40 bis 13.10 Uhr, Haltestelle Rathaus; Nordsteimke, 13.30 bis 14 Uhr, Lindenhof ( Haltestelle Büchereibus); Reislingen-Südwest, 14.15 bis 14.45 Uhr Einkaufszentrum ( Haltestelle Büchereibus).