Wolfsburg

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH ( WMG) begrüßt den Stufenplan der niedersächsischen Landesregierung zur Lockerung der Corona-Regeln. „Ich bin froh, dass sich die Landesregierung zu diesen Schritten entschlossen hat und der Wirtschaft damit einen groben Zeitplan aufzeigt, wie die Normalität Stück für Stück zurückkehren kann. Die Existenzangst ist bei vielen Betrieben leider allgegenwärtig, daher begrüße ich dieses Zeichen“, sagte Wirtschaftsdezernent und WMG-Geschäftsführer Dennis Weilmann.

Stufenweise Aufhebung von Restriktionen

Die niedersächsische Landesregierung stellte am Montag einen Zeitplan zur schrittweisen Reduzierung der Einschränkungen infolge der Corona-Pandemie vor. Unter anderem regelt der Plan die stufenweise Aufhebung von Restriktionen in den Bereichen Handel/Dienstleistung und Tourismus/ Gastronomie. So soll es ab dem 11. Mai möglich sein, dass die Verkaufsflächenbeschränkung im Einzelhandel wegfällt und auch Dienstleistungsbetriebe wie Kosmetikläden und Nagelstudios bei Vorlage von entsprechenden Hygienekonzepten und Ausbildungsnachweisen öffnen dürfen. Friseurgeschäfte sind bereits seit Montag wieder geöffnet. Ab dem 29. Mai sollen dann alle personennahen Dienstleistungen unter Einhaltung der Hygienekonzepte wieder zugelassen werden.

Anzeige

WMG : Perspektive für Gastronomie und Hotels

„Nach wie vor ist es eine äußerst schwierige Abwägung, welche Lockerungen zu welchem Zeitpunkt umgesetzt werden können. Einen erneuten Shutdown möchte niemand. Ich hoffe, dass sich die Infektionszahlen weiterhin so positiv entwickeln wie zuletzt“, so Weilmann.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer betonte: „Dieses Signal der Landesregierung ist für die heimische Wirtschaft von großer Bedeutung und gibt insbesondere den Gastronomie- und Hotelbetrieben die langersehnte und dringend benötigte Perspektive für die nächsten Wochen.“

Gastronomie darf unter Einschränkungen öffnen

Dem Stufenplan der Landesregierung zufolge sind auch Lockerungen in den Bereichen Tourismus und Gastronomie in Sicht. Bereits ab dem 11. Mai werden die Restriktionen bezüglich der Beherbergung zu touristischen Zwecken in Ferienwohnungen und -häusern, auf Campingplätzen und Wohnmobilstellplätzen gelockert. Gastronomiebetriebe wie Restaurants, Gaststätten, Cafés und Biergärten dürfen unter Einschränkungen sowohl im Außen- als auch Innenbereich öffnen.

Von der Redaktion