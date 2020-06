Corona-Virus: Wolfsburg plant Quarantänestationen für Flüchtlinge

Wolfsburg

In Sammelunterkünften leben Flüchtlinge oft auf engstem Raum zusammen. Das lässt das Corona-Infektionsrisiko steigen. Vor etwa einer Woche wurde bekannt, dass sich vier Menschen in der Detmeroder Flüchtlingsunterkunft mit dem Virus angesteckt hatten. Sechs weitere Bewohner aus Wolfsburger Flüchtlingsunterkünften hatten sich seit Freitag infiziert, wie die Stadt am Montag meldete. Am Dienstag wurde ein weiterer Corona-Fall bekannt. Die Stadt hatte die Erkrankten außerhalb der Einrichtung in Quarantäne unterbringen lassen und angekündigt, weitere Quarantänestationen einzurichten. „Die Planungen zu einer Quarantänestation laufen“, teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage der WAZ mit.

Flüchtlingshilfe: Menschen aus drei Unterkünften seien infiziert

„Die neuen infizierten Fälle wurden in den Flüchtlingsunterkünften in Sicherheit gebracht“, sagt Ingrid Leitner, stellvertretende Vorsitzende der Wolfsburger Flüchtlingshilfe. Infiziert haben sich Menschen in der Unterkunft in Detmerode und in zwei weiteren Flüchtlingsheimen. Die Stadt bestätigt, dass es in drei Einrichtungen positive Testergebnisse gibt. „Alle Menschen in deren Umfeld wurden getestet“, so Ingrid Leitner weiter. Die Infektionskette sei bekannt. Ein Bewohner habe sich an seinem Arbeitsplatz mit Corona infiziert. Der Erkrankte gehe einer Arbeit außerhalb Wolfsburgs nach. Infizierungen hätten laut der Stadt auch im privaten Umfeld stattgefunden.

Corona-Virus : Räumliche Enge begünstigt die Ausbreitung

„Es war absehbar, dass sich Menschen in den Flüchtlingsunterkünften infizieren – und wohl auch nicht verhinderbar. Eigentlich wundert es mich, dass es solange gedauert hat“, sagt Leitner. Grund dafür: die räumliche Enge. Darauf macht auch ihr Kollege Günter Schütte von der Flüchtlingsunterkunft aufmerksam. „In den Unterkünften in der Suhler Straße, in der Dieselstraße oder in Fallersleben wohnen die Menschen in sich geschlossenen Wohnungen. In Detmerode oder im Heinrichswinkel müssen sich die Bewohner aber sanitäre Anlagen und Küchen teilen. Sie sind auf die Gemeinschaftsräume angewiesen“, berichtet Schütte. Es sei klar, dass sich das Virus dort rascher ausbreiten könnte.

Quarantänestationen sollen schnelle Isolierung ermöglichen

Dennoch laufe es im „Rahmen der Möglichkeiten gut“, wie Ingrid Leitner berichtet. Die Stadt könne ja nicht mehre Hunderte Flüchtlinge in Hotels unterbringen. Schütte ergänzt: „In allen Flüchtlingsunterkünften wurden zu Beginn der Pandemie vorsorglich Quarantänestationen eingerichtet, so dass sie sehr schnell isoliert werden können.“

In einer gemeinsamen Videokonferenz beraten sich in Kürze die Wolfsburger Flüchtlingshilfe und das Integrationsreferat der Stadt über die Lage, heißt es von Seiten der Flüchtlingshilfe.

