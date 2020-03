Wolfsburg

Die Schulen sollen am Montag wegen der Ausbreitung des Corona-Virus in Niedersachsen geschlossen bleiben. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Auch die Schließung von Kitas ist scheinbar in der Diskussion. Wie es für die Kitas nun weitergeht, dazu berät sich die Stadt mit den Trägern der Kindertagesstätten, wie nach WAZ-Informationen bekannt wurde. Das Treffen wurde auf den Freitagvormittag vorverlegt. Ursprünglich sollte das Treffen erst am Montag stattfinden.

Von Nina Schacht