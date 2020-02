Coronavirus: Stadt Wolfsburg bildet Krisenstab und richtet Hotline ein

Wolfsburg

Das Wolfsburger Ehepaar, das am Donnerstag auf der Isolierstation des Klinikums Wolfsburg untergebracht worden war, ist nicht am Coronavirus erkrankt. „Der Test auf eine Infektion ist negativ ausgefallen“, teilte die Stadt mit. Wolfsburg hat derweil einen Krisenstab gebildet und eine Hotline freigeschaltet; die Stadt geht davon aus, dass es Coronavirus-Fälle auch in Wolfsburg geben wird.

Wolfsburger Bürger können sich seit Freitagnachmittag unter der Rufnummer 05361-282828 informieren, falls sie unsicher sind, ob sie am Coronavirus erkrankt sind. Das Bürgertelefon soll jeden Wochentag von 10 bis 18 Uhr erreichbar sein.

Koordinationsteam trifft sich regelmäßig zur Lagebesprechung

Die Stadt hat unter Leitung von Lothar Laubert, Leiter des Geschäftsbereichs Soziales und Gesundheit, ein Koordinationsteam mit Vertretern des Gesundheitsamts, des Klinikums, der Feuerwehr als Träger des Rettungsdienstes und der Kommunikation gebildet. Es trifft sich nun regelmäßig zur Lagebesprechung.

Die Stadt Wolfsburg setzt auf Aufklärung

„Wir wollen möglichst transparent Aufklärungsarbeit leisten“, betonte Wolfsburgs Gesundheitsdezernentin Monika Müller am Freitag. Derzeit gebe es keine bestätigten Coronavirus-Infektionen in Niedersachsen. Da Bundesgesundheitsminister Jens Spahn mit einer Ausbreitung der neuen Krankheit in Deutschland rechne, gehe man aber davon aus, dass langfristig auch Wolfsburg nicht verschont bleibe. Es soll bereits einen Verdachtsfall im Landkreis Helmstedt geben; der Mann soll Karneval im Rheinland gefeiert haben.

„Wir nehmen die Lage Ernst, rufen aber alle dazu auf, mit der erforderlichen Gelassenheit damit umzugehen“, appelliert Müller an die Bürger, ruhig zu bleiben. Gesundheitsamtsleiter Dr. Friedrich Habermann rät den Wolfsburgern, bei Unsicherheit den Hausarzt oder die Hotline anzurufen.

Die Quarantänezeit beträgt 14 Tage

Anhand eines Fragenkatalogs sollen die Mitarbeiter der Hotline bei der Frage weiterhelfen, wie hoch das Risiko einer tatsächlichen Infektion mit dem Coronavirus ist – oder es sich eher um eine gewöhnliche Grippe oder eine Erkältung handeln dürfte.

Desinfektion der Hände: Das mindert die Ansteckung mit dem Corona-Virus. Quelle: Nancy Heusel

Bestätigt sich der Verdacht auf das Coronavirus, werde entweder an das Gesundheitsamt oder die Notaufnahme des Klinikums verwiesen. „Fällt ein Test auf das Coronavirus positiv aus, werden die Patienten auf einer Isolationsstation untergebracht“, erklärt Chefärztin Dr. Bernadett Erdmann. Die Quarantänezeit betrage 14 Tage ab dem Einsetzen der Symptome. Derzeit gebe es im Klinikum 20 Zimmer, die über einen Schleusenbereich verfügen. Das Personal betrete diesen Raum nur mit Schutzanzügen. „Vorsorglich wurde ein großer Vorrat an Schutzkleidung angelegt“, erklärt Müller.

Gesundheitsamt kann häusliche Quarantäne anordnen

Mögliche Kontaktpersonen der Infizierten würden telefonisch vom Gesundheitsamt kontaktiert, erklärt Habermann. Abhängig vom Einzelfall werde entweder eine Empfehlung ausgesprochen, zuhause zu bleiben – oder auch die häusliche Quarantäne behördlich angeordnet.

„Wir müssen stets die Beeinträchtigung gegen den Nutzen einer Maßnahme abwägen“, betont Habermann. Das gelte zum Beispiel für Massenveranstaltungen. Eine Absage werde derzeit nicht in Betracht gezogen – „das kann sich natürlich zu einem späteren Zeitpunkt noch ändern.“ Volkswagen musste hingegen den Genfer Autosalon bereits absagen.

Grippeerkrankung ist viel wahrscheinlicher

Dr. Akhil Chandra, Medizinischer Direktor des Wolfsburger Klinikums, sieht eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, derzeit an der Grippe zu erkranken. „Hat jemand derzeit Husten, Schnupfen, Fieber oder Halsschmerzen, ist er höchstwahrscheinlich an einer Influenza erkrankt.“ Dennoch: In Wolfsburgs Drogerien und Apotheken hat der Run auf Desinfektionssprays begonnen, Mundschutzmasken sind ebenfalls bereits Mangelware...

