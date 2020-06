Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg meldete am Dienstag vier bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt nun bei 324. Davon wurden 246 Personen dem Gesundheitsamt als genesen gemeldet, eine mehr als am Montag.

In den vergangenen sieben Tagen wurden insgesamt 16 Menschen in Wolfsburg positiv auf Corona getestet, davon mindestens sechs Bewohner verschiedener Flüchtlingsunterkünfte. Nähere Angaben zu den Neuinfektionen am Dienstag machte die Stadt Wolfsburg unter Verweis auf Datenschutzgründe nicht. Allerdings dürfte es sich um keine weiteren Fälle in Flüchtlingsheimen handeln, da die Stadt dies zuletzt immer bekannt gegeben hatte.

Die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt seit dem 2. Mai unverändert bei 51.

