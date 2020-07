Corona: Viele Fragen zu Italien-Reisen bei Konsularagentur in Wolfsburg

Wolfsburg

Wie geht es weiter in Italien und welche Regeln gelten für den Urlaub in dem Land? Nach einem wochenlangen Shutdown lockert die italienische Regierung mittlerweile die Corona-Auflagen. Die WAZ hat bei der Italienischen Konsularagentur und Wolfsburgs Ehrenbürger Rocco Artale nachgefragt, wie die Stimmung im Land ist und welche Bedingungen für den Urlaub in Italien gelten.

Schlimme Bilder bleiben im Kopf

Einer, der in diesem Jahr nicht mehr nach Italien reist, die Situation aus der Ferne aber genau beobachtet, ist Rocco Artale. „Ich werde dieses Jahr 80 und gehöre daher zur Risikogruppe. Es wäre nicht verantwortungsvoll, wenn ich fahren würde – nicht mir gegenüber und auch nicht meiner Familie“, erklärt Artale. Der schlimme Ausbruch des Corona-Virus in Italien in den vergangenen Monaten tat auch ihm weh. „Ich denke, dass alle Italiener, die im Ausland leben, sich Sorgen machen. Alle haben noch Familienangehörige in Italien“, sagt Artale.

Anzeige

Ihn hätten die Berichte in den Medien sehr betroffen gemacht: „Die Bilder von den vielen Toten in den Militärfahrzeugen kann ich nicht vergessen.“ Umso froher ist er, dass „der Stiefel langsam wieder erwacht“. Artale weiß, wie wichtig der Tourismus für das Land ist. Umso mehr fragt er sich, wie er in Corona-Zeiten funktionieren kann.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Viele Anfragen zu Reisen

Die Italienische Konsularagentur in Wolfsburg bestätigt, dass sie derzeit viele Anfragen zu Reisen nach Italien bekommt. Dabei melden sich sowohl Italiener, als auch deutsche und ausländische Bürger, die in Wolfsburg leben. Um Ängste vor einer Reise in das Land ginge es jedoch nur selten, sagt Konsularagentin Barbara Tarullo: „Die Unsicherheiten sind mehr auf eventuelle kurzfristige Streichungen der Flüge bezogen als auf andere Befürchtungen.“

Seit dem 3. Juni dürfen Bürger aus allen EU-Ländern wieder ohne besonderen Rechtfertigungsgrund nach Italien einreisen. Eine Erklärung für die Ein- und Durchreise brauchen Reiseende laut der Italienischen Konsularagentur in Wolfsburg nicht mehr. Einige Regionen, wie zum Beispiel Sardinien, verlangen jedoch eine Online-Registrierung, um eventuelle Kontaktketten mit infizierten Personen schnell zu unterbrechen.

Weiterhin viele Auflagen

In Italien gelten wie in Deutschland strenge Hygiene- und Abstandsregeln sowie eine Maskenpflicht in Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln. Museen, Bars und Restaurants haben unter den strengen Auflagen wieder geöffnet, ebenso wie die zahlreichen Strände. Allerdings: Die Sonnenschirme stehen mit großem Abstand zueinander und die Zeit am Strand müssen Urlauber in der Regel vorab buchen.

Infos zu Reisen nach Italien Informationen und Beratung zu Reisen nach Italien gibt es bei der Italienischen Konsularagentur in Wolfsburg. Website: www.conswolfsburg.esteri.it, Tel.:05361/600940 Die Italienische Botschaft in Berlin hat darüber hinaus alle wichtigen Infos zu Reisen nach Italien auf ihrer Website zusammengestellt. Wichtige Informationen zu geltenden Regeln für Touristen gibt es zudem bei der Italienischen Zentrale für Tourismus. Website: www.enit.de/home

Von Melanie Köster