Corona: Verwirrung und Frust bei Wolfsburger Kneipen und Clubs

Während Restaurants und Cafés seit Montag wieder öffnen, sind Kneipen, Clubs und Bars von den Corona-Lockerungen ausgenommen und müssen vorerst geschlossen bleiben. Im Wolfsburger Nachtleben führen die Regeln zu Verwirrung und Frust.

Was ist ein Biergarten?

„Seit Montag frage ich mich, warum die einen aufmachen dürfen und die anderen nicht“, sagt Sabrina Schiefler, Betreiberin der Kneipe Memory. Schieflers Lokal verfügt neben dem Innenraum auch über einen Außenbereich. Die WMG habe ihr mitgeteilt, dass sie als Schankwirtschaft nicht öffnen dürfe. Was Schiefler ärgert: Vergleichbare Kneipen hätten unter der Bezeichnung „Biergarten“ geöffnet. Ihr ginge es um Fairness, sagt Schiefler: „Entweder dürfen alle öffnen oder keiner. Mir fehlt eine offizielle Stellungnahme dazu, wer aufmachen darf und wer nicht. Was ist ein Biergarten? Reicht dafür ein einzelner Tisch vor der Tür?“

Warten auf die Wiedereröffnung: Sabrina Schieflers Kneipe muss weiterhin geschlossen bleiben. Quelle: Roland Hermstein

Das Problem: Tatsächlich existiert keine Legaldefinition des Biergartens. WMG-Sprecherin Melanie Bergmann versucht eine Erklärung: „Im weiteren Sinne wird der Begriff ,Biergarten’ auch für gastronomische Einrichtungen im Freien verwendet. Wichtig ist, dass der Biergarten eine gewisse Weitläufigkeit gewährleistet, die eine Umsetzung des Hygienekonzeptes möglich macht.“ Allerdings sagt Bergmann auch: „Betriebe, in denen der Schankwirtschaftsbetrieb den Speisewirtschaftsbetrieb deutlich überwiegt, dürfen noch nicht öffnen.“

Umwandlung zum Restaurant

Ghandi Said Al Hassan vom Alt-Berlin im Kaufhof ist ebenfalls irritiert von den Definitionen: „Die Informationen sind sehr mager, mir fehlt ein klarer Plan.“ Während er zunächst nicht davon ausging, seine Kneipe wieder öffnen zu dürfen, hörte er am Mittwoch das Gegenteil: „Telefonisch hat man mir mitgeteilt, dass es gehen müsste.“ Die Bedingung dafür: Das Alt-Berlin ist ab sofort in erster Linie ein Restaurant. „Wir konzentrieren uns auf unsere Tages- und Wochengerichte“, erklärt Betreiber Michael „Charly“ Hauff. Ab sofort muss die Kneipe zudem strikt darauf achten, dass nur so viele Gäste kommen, wie die Abstandsregeln erlauben.

Die Vorbereitungen laufen: Ab Samstag empfängt das Alt-Berlin wieder Gäste. Quelle: Roland Hermstein

Prinzipiell haben die Kneipiers und Clubbesitzer Verständnis für die Einschränkungen. Memory-Inhaberin Schiefler sagt: „Bei Betrunkenen kann man schlecht kontrollieren, dass sie Abstand halten.“ Yassin Ouni, Inhaber der Bars Wunderbar und Monkeys, sieht das ähnlich: „Eine zweite Infektionswelle will kein Mensch.“ In die Zukunft blickt er mit Sorgen: „Fürs Nachtleben und finanziell ist das eine Katastrophe.“ Ouni setzt auf die Unterstützung der Wolfsburger nach der Pandemie: „Ich hoffe, dass die Leute – wenn es soweit ist – nicht lange zögern, sondern vor die Tür gehen.“

Öffnung nicht in Sicht

Finanzielle Ängste spielen derzeit auch bei Anne Windt vom Tanzlokal Blondt eine große Rolle: „Es ist für uns alle schlimm. Ich habe Angst, dass mir meine Angestellten weglaufen. Wer weiß, wie lange das Blondt noch zubleiben muss.“

Esplanade-Besitzer Jan Schroeder macht sich keine großen Hoffnungen darauf, dass der Club 2020 nochmal öffnet: „Ich habe meinen Mitarbeitern schon gesagt, dass das dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr wird.“ Schröder will die Krise jetzt nutzen, um etwas Neues zu probieren: „Wir sind Unternehmer, wenn wir jetzt den Kopf in den Sand stecken, ist das nicht zielführend.“

Von Melanie Köster