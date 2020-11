Wolfsburg

Keine Restaurantbesuch, keine privaten Feiern und für Zusammenkünfte gilt: Es dürfen sich zwei Hausstände mit maximal zehn Personen treffen. Verstöße gegen die Corona-Auflagen sollen gemeldet werden, dazu ruft Ministerpräsident Stephan Weil auf. Beim Infektionsschutz müssten alle Bürger mitwirken. Wie ist die Situation in Wolfsburg? Unterstützen die Wolfsburger den Kampf gegen das Virus und melden Verstöße?

Seit Beginn der Pandemie im März gab es Hinweise aus der Bevölkerung zu Verstößen gegen die Corona-Beschränkungen sowohl im Gastronomiebereich als auch zu privaten Feiern, wie Polizeisprecher Sven-Marco Claus mitteilt. Auch Wohnungen wurden seitdem dem Ausbruch des Virus kontrolliert. Genaue Zahlen zu den Hinweisen und den Kontrollen liegen der Polizei allerdings nicht vor. Seit der verschärften Corona-Regeln am Montag (2. November) seien bei der Polizei allerdings bislang keine weiteren Hinweise von Wolfsburgern eingegangen.

Zutritt zur Wohnung: Das sind die rechtlichen Grundlagen Verstöße gegen die niedersächsische Corona-Verordnung werden von der Polizei geahndet. Auch private Wohnungen dürfen kontrolliert werden, um mögliche Gefahren zu vermeiden. Mit Hilfe der Gefahrenabwehr können zuständige Behörden mögliche Gefahren vermeiden und für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Ein schnelles und präzises Eingreifen ist hierbei jedoch die Voraussetzung. Die Gefahrenabwehr wird durch entsprechende Regelungen und Ermächtigungsgrundlagen geregelt und durch das Polizei- und Ordnungsrecht durchgesetzt. Dabei gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen hat die Verwaltungsbehörde oder die Polizei diejenige zu treffen, die den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.

Party in der Wohnung: Was macht die Polizei ?

Sobald die Polizei jedoch über eine große Feier informiert werde, „gehen wir den Hinweisen nach“, sagt Claus. Doch was darf die Polizei, wenn Sie Hinweise auf eine illegale Party bekommt? Grundlage der Einsätze seien das Infektionsschutzgesetz und das Gefahrenabwehrrecht. Die Beamten dürfen sich dann unter Abwägung der Verhältnismäßigkeit Zutritt zu einer Wohnung verschaffen und Partys kontrollieren, so der Polizeisprecher. Grundsätzlich gehe die Polizei bei den Eingriffen „gestuft“ vor. Werde den Beamten der Zutritt verwehrt, so wenden sie nicht gleich Gewalt an und brechen die Wohnungstür auf. Zunächst würde ein Schlüsseldienst beauftragt, um in die Räume zu gelangen.

Die Polizei darf also bei Gefahr für die öffentliche Ordnung einschreiten. Die Staatsanwaltschaft hingegen ist repressiv tätig, das heißt, diese Instanz greift ein, erst nachdem Straftaten begangen worden sind. „Sollten wir Hinweise auf mögliche Straftaten erhalten, das sind aber nur schwere Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz, dann müssten wir Durchsuchungsbeschlüsse beantragen, um fremde Wohnungen betreten zu können. Nur bei Gefahr im Verzug wäre ein Betreten ohne richterlichen Beschluss möglich“, erklärt Christian Wolters, Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, mitteilt.

Polizeisprecher Sven-Marco Claus: „Wird den Beamten der Zutritt verwehrt, wird nicht gleich die Tür aufgebrochen. “ Quelle: Boris Baschin

Gastronomie : Hier kontrolliert die Polizei verstärkt

Die Polizei und die Stadt kontrollieren seit Montag auch die Einhaltung der verschärften Corona-Regeln im Gastronomiebetrieben in der Innenstadt. Im Fokus der Kontrollen stünden dabei besonders Örtlichkeiten und Einrichtungen, an denen es zuletzt regelmäßig Verstöße gegeben habe. Polizei und Ordnungsamt in Wolfsburg arbeiten dabei Hand in Hand.

Von Nina Schacht