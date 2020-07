Wolfsburg

Im Wolfsburger Allerpark kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Verstößen gegen die Corona-Regeln. Die Stadt Wolfsburg reagiert nun in enger Absprache mit der Polizei auf die Vorkommnisse und verhängt für den gesamten Bereich ein Alkoholverbot an den Wochenenden. Das Verbot tritt bereits am Samstag, 11. Juli, in Kraft und gilt bis zum 31. August jeweils freitags und samstags von 19 bis 6 Uhr. Am letzten Schultag am Mittwoch, 15. Juli, ist der Konsum von Alkohol im Allerpark sogar ganztägig verboten.

Aggressivität gegenüber der Polizei

„Der Großteil der Bürger hält sich verantwortungsbewusst an die Corona-Bestimmungen“, sagte Stadtrat Andreas Bauer. „Doch in letzter Zeit kam es verstärkt zu Verhaltensweisen, die wir nicht tolerieren können.“ Damit gemeint sind Ansammlungen von jungen Menschen, die sich mangels Alternativen dort zum Feiern treffen. Zurück blieben regelmäßig verbogene Laternen, demolierte Toilettenhäuschen und Metallliegen, sogar illegale Autorennen gab es auf der Straße Allerwiesen. Die Szenen erinnerten dabei teilweise an die Geschehnisse aus Stuttgart.Bis zu 300 Personen hätten sich zeitweilig im Allerpark getroffen und dabei auch aggressives Verhalten an den Tag gelegt. „Unseren kontrollierenden Beamten schlägt dabei zunehmend Konfliktbereitschaft entgegen“, berichtet Wolfsburgs Polizeichef Olaf Gösmann. So komme es beispielsweise zu Flaschenwürfen und Beleidigungen.

Durch das Alkoholverbot an den Wochenenden erhofft man sich nun eine Entschärfung der Situation. Gerade Alkoholkonsum sei oft Auslöser für aggressives Verhalten. Zumal es sich bei den jungen Leuten im Allerpark keineswegs um polizeibekannte Personen oder solche aus dem Straftätermilieu handelt. Der im Zusammenhang mit den Krawallen in Stuttgart genannte und oft gescholtene Begriff „eventorientiert“ sei durchaus zutreffend. Gösmann: „Das sind junge Leute aus der Mitte der Gesellschaft, mit denen wir sonst keine Probleme haben – das ist das Irritierende. Wir sind deshalb froh über das Alkoholverbot.“

50 Euro Strafe und Platzverweis drohen

Wer künftig gegen das Verbot verstößt, muss mit einer Geldstrafe in Höhe von 50 Euro und einem Platzverweis rechnen. Auch eine Ersatzzwangshaft kommt in Frage. Ausgenommen von dem Verbot sind die im Allerpark ansässigen Gastronomien und Vereinsgelände. „Wir wollen niemandem grundsätzlich den Spaß verderben. Der Allerpark soll das beliebte Freizeit- und Erholungsgebiet bleiben“, erklärte Bauer. Deswegen auch die zeitliche Beschränkung des Alkoholverbots auf die Wochenendnächte. Die meisten Wolfsburger – gerade Familien – würden so kaum eingeschränkt.

Die Polizei kündigt derweil bereits an, die Corona-Regeln weiter streng zu kontrollieren und beim neuen Alkoholverbot hart durchzugreifen. Man werde in den kommenden Wochenendnächten deutlich präsent sein, sogar die Bereitschaftspolizei sei mit an Bord. Gösmann warnt: „Wer sich nicht benehmen will oder kann, der muss damit rechnen, dass wir ihn stunden- oder nächteweise beherbergen.“

Von Steffen Schmidt