Die Wolfsburger Polizei hat am Wochenende wie angekündigt das Alkoholverbot im Allerpark und die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Dabei lösten die Beamten erneut ein Treffen der örtlichen Tuning-Szene an der Volkswagen-Arena auf. Die Folge: 122 Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

Den Angaben zufolge hatten sich schon am späten Samstagabend bis zu 50 Fahrzeuge und 122 Insassen der Tuning-Szene am Südbereich der Volkswagen-Arena im Allerpark versammelt. Die Teilnehmer des Treffens präsentierten sich in drei großen Gruppen untereinander ihre Fahrzeuge, deren Motorleistung, Aerodynamik, Karosserie oder Fahrwerk zur Leistungssteigerung verändert wurden. Sämtliche Teilnehmer des Treffens verstießen dabei laut Polizei gegen die Abstands- und Hygienebestimmungen zur Eindämmung des Coronavirus.

Sogar ein Kind war in Begleitung seiner Eltern vor Ort

Um 0.40 Uhr begannen die Einsatzkräfte damit, die Personalien der Anwesenden aufzunehmen. „Hierbei wurden fünf Jugendliche festgestellt, die später an ihre Eltern übergeben wurden. Ebenso befand sich ein Kind unter den kontrollierten Personen, welches in Begleitung seiner Eltern vor Ort war“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus. Allen Anwesenden sei zudem ein Platzverweis für den Allerpark bis Sonntagmorgen um 6 Uhr erteilt worden. Der Bereich um die VW-Arena gilt als Treffpunkt der örtlichen Tuning-Szene. Zuletzt hatte die Polizei dort Anfang Juni nach Beschwerden von Anwohnern die Insassen von 38 Fahrzeugen kontrolliert.

Bei Kontrollen in der Kneipenmeile Kaufhof und im direkten Bereich des Allersees seien dagegen keine nennenswerten Ereignisse registriert worden. Für den Allerpark gilt noch bis Ende August freitags und samstags ein Alkoholverbot in den Abend- und Nachtstunden (jeweils von 19 bis 6 Uhr). Am letzten Schultag vor den Ferien am Mittwoch, 15. Juli, ist der Konsum von Alkohol im Allerpark ganztägig untersagt. Die Stadt Wolfsburg reagierte mit dem Alkoholverbot in enger Abstimmung mit der Polizei auf zahlreiche Verstöße gegen die Corona-Auflagen in den vergangenen Wochen.

