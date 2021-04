Wolfsburg

Zwei verbotene Zusammenkünfte hat die Polizei am Wochenende aufgelöst. „Eine kleinere Feier in der Innnestadt wurde konsequent aufgelöst und geahndet“, berichtet Jan Kopatzki von der Wolfsburger Polizei.

Der zweite Fall ereignete sich in der Saarstraße. Eine Anwohnerin meldete ein kleines Lokal, weil zwei Mitarbeiter verbotenerweise Kunden durch den Hintereingang herein ließen und Getränke vor Ort anboten. „Auch das wurde unterbunden“, so Kopatzki.

Zehn Verstöße am Wochenende

Alles in allem habe die Polizei am Wochenende zehn Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz registriert. Abgesehen von den beiden Zusammenkünften größtenteils Verstöße gegen die Ausgangssperre, die seit der Nacht von Freitag auf Samstag gilt.

„Das waren aber nur vereinzelte Vorkommnisse. Die meisten Wolfsburger haben sich an die Ausgangsbeschränkung gehalten“, betont Kopatzki.

Friederike Müller