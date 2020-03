Wem in der Corona-Krise der Job wegbricht, soll nicht auch noch seine Wohnung verlieren. Die beiden großen Wolfsburger Wohnungsgesellschaften führen bereits Gespräche mit Mietern, die jetzt in eine Notlage geraten sind. Sie stellen aber klar: Ein pauschales Recht auf Mietbefreiung gibt es nicht.

VWI und Neuland versprechen Mietern Hilfe in Corona-Krise

