Wolfsburg

Volkswagen Immobilien (VWI) öffnet seine Hauptverwaltung in der Poststraße schrittweise wieder für persönliche Kundenkontakte. Der Kundenverkehr der Wohnungsgesellschaft war seit dem 16. März wegen der Coronavirus-Ausbreitung eingeschränkt. Bei Terminen im VWI-Hauptgebäude gelten ab sofort bestimmte Auflagen.

Lesen Sie auch: VWI und Neuland versprechen Mietern Hilfe in Corona-Krise

Anzeige

Für den Kunden- und Lieferverkehr steht ausschließlich der Haupteingang in der Poststraße 28 zur Verfügung – das gilt auch für Besucher des VWI-Maklerservices. Termine sollten im Vorfeld telefonisch oder per Mail ausgemacht werden, Besucher sollen möglichst einzeln erscheinen. Bei entsprechenden Krankheitssymptomen oder einem Aufenthalt in Corona-Risikogebieten dürfen Kunden das Gebäude zum Schutz der Mitarbeiter nicht betreten. Über die bestehenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen im VWI-Hauptgebäude wird mit Hinweistafeln am Eingangsbereich informiert.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Besucher und Mitarbeiter tragen Schutzmasken

Ein Leitsystem regelt den Zugang zu den Empfangsmitarbeitern, Markierungen am Boden weisen auf den notwendigen Sicherheitsabstand von zwei Metern hin. Grundsätzlich können im Foyer-Wartebereich maximal zwei Kunden warten. Kunden dürfen ausschließlich mit Mund-Nasen-Schutz das Gebäude betreten, auch die VWI-Mitarbeiter werden im direkten Kundengespräch Schutzmasken tragen..

„Wir als VWI sorgen für den bestmöglichen Rahmen – jeder Einzelne muss durch sein eigenes verantwortungsvolles Handeln dazu beitragen, damit wir gemeinsam beim Schutz vor Corona erfolgreich sein können“, sagt Meno Requardt, Sprecher der VWI-Geschäftsführung.

VWI ist über die Telefonzentrale unter (0 53 61) 264-0 oder per Mail während der regulären Öffnungszeiten (Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr) erreichbar.

Von der Redaktion