Dem BadeLand entgehen wegen der Corona-Schließung im November laut Schätzung des Betriebsleiters Uwe Winter Einnahmen von rund einer halben Million Euro. Und auch in Wolfsburgs Fitness-Studios wird gestöhnt, weil die geltenden Hygiene-Konzepte die Bundesregierung offenbar nicht davon überzeugen konnten, dass die Ansteckungsgefahr an den Sportgeräten niedrig ist. Ab 2. November bleiben die Türen deshalb zu. InJoy-Chef Andreas Heuchert warnt vor gesundheitlichen Spätschäden. „Als Sportwissenschaftler ärgert es mich, dass wir als Freizeiteinrichtungen gelten“, sagt der Unternehmensberater und Leiter des Fitness- und Gesundheitszentrums in der Innenstadt.

Andreas Heuchert.

Spätschäden wie Rückenbeschwerden oder Herzinfarkte seien nicht auszuschließen, wenn den Menschen ihre Trainingsmöglichkeiten auf Dauer genommen würden, warnt Heuchert. Er ist sich außerdem sicher, dass ein fitter Körper dem Virus besser trotzen kann. Seit Wiedereröffnung des InJoy Ende Mai habe die Corona-Warn-App im Studio gerade zweimal Alarm geschlagen – bei rund 650 Gästen pro Tag. „Wir befolgen die Auflagen und ich musste bisher auch nur einen einzigen Hausverweis aussprechen“, resümiert Heuchert.

„Extrem gespannt“ sei er, wann und ob Fitness-Studios tatsächlich mit einer finanziellen Soforthilfe in Höhe von 75 Prozent des Vormonats-Umsatzes rechnen können. Erfahrungsgemäß folge den vollmundigen Versprechen der Politik aber ein Kampf mit der Bürokratie. „Wir werden im November jedenfalls keine Beiträge abheben, gehen offenen Auges in den Verlust und hoffen, dass wir im Dezember wieder aufmachen dürfen“, sagt Heuchert. Das InJoy sei zum Glück ein gesundes Unternehmen und habe in den letzten Wochen sogar viele neue Kunden gewinnen können. Die Stimmung im Studio sei deshalb trotzdem gut. Und die Kunden und Kundinnen könnten in den kommenden vier Wochen kostenlos Online-Tools nutzen. 80 Prozent der Mitglieder schätzten dieses Angebot, so Heuchert. Er fürchtet allerdings, dass einige Kollegen in rund 8800 anderen Fitness-Studios in ganz Deutschland die erneute Schließung nach den Verlusten vom April kaum verkraften.

November ist sonst der beste Monat im Jahr

„Es ist kein besonders schöner Tag“, kommentierte BadeLand-Betriebsleiter Uwe Winter nach der Regierungserklärung der Kanzlerin am Donnerstag. Nach einer TV-Dokumentation, die dargestellt hatte, dass die Viren-Verbreitung in Schwimmbädern und Saunen wegen Wärme und Wasserdampf fast unmöglich ist, hatte er eigentlich Hoffnung gefasst. Doch mit steigenden Infektionszahlen gingen bereits am letzten Herbstferien-Wochenende die Besucherzahlen zurück. „Bis zum 22. Oktober waren wir täglich zwischen 10 und 18 Uhr ausgebucht“, so Winter. Und ausgerechnet der November, von dem jetzt nur der kommende Sonntag als letzter Öffnungstag übrig bleibt, sei sonst der beste Monat im Jahr. Gerade sollte der Schwimmunterricht wieder starten, die Vereine wollten sich auf Wettkämpfe im Januar vorbereiten und einige Schulen hatten sogar erwogen, den Sportunterricht von den Turnhallen ins weniger Aerosol-belastete Schwimmbecken zu verlegen. Statt dessen konferiert Winter jetzt mit Baufirmen, um später geplante Reparaturarbeiten in den November vorzuverlegen. Zum Beispiel soll eine neue Wellen-Anlage eingebaut werden.

Stadträtin Monika Müller.

„Bislang gelten Schwimmbäder nach Expertenmeinung als wenig infektionsträchtig“, weiß auch Stadträtin und Sportdezernentin Monika Müller. Das Hygienekonzept habe sich auch in den städtischen Bädern praktisch bewährt: „Uns ist kein Fall bekannt, in dem eine Infektion auf Badebetrieb zurückzuführen ist.“ Alle hoffen, dass die Infektionskurve bis Mitte November abflacht und es im Dezember wieder losgehen kann. „Wir müssen diesen Weg jetzt gemeinsam gehen und das Beste daraus machen“, sagt Winter und ergänzt: „Wir haben ja auch die Aufgabe, unsere Mitarbeitenden zu schützen.“

Von Andrea Müller-Kudelka