Hanns-Lilje-Heim: Staatsanwaltschaft erwartet wochenlange Ermittlungen

Wolfsburg

Das Hanns-Lilje-Heim kämpft weiter gegen das Coronavirus. Mittlerweile sind 22 Bewohner aus der Pflegeeinrichtung am Klieversberg mit einer Corona-Infektion gestorben. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat nach der Strafanzeige eines Wolfsburger Rechtsanwalts mittlerweile Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Dabei sollen auch Pflegeakten der Bewohner geprüft und der Anzeigeerstatter befragt werden.

Ermittlungen dürften mehrere Wochen dauern

Ob Einsicht in die Pflegedokumentationen aller Bewohner des Hanns-Lilje-Heims genommen wird, dazu konnte die Staatsanwaltschaft zunächst noch keine Auskunft geben. „Das wird im Wesentlichen auch vom Ergebnis der Befragung des Anzeigeerstatters abhängen“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Christian Wolters. Davon abhängig sei auch, wann die Ermittler die Pflegeakten einsehen wollen.

Bislang sei „völlig unklar“, woher der Anzeigeerstatter seine Informationen habe und „wie verlässlich beziehungsweise werthaltig diese Informationen“ seien, so Wolters. Deshalb sei auch noch nicht absehbar, wie umfangreich sich die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gestalten werden. Die Behörde geht jedoch von mehreren Wochen aus.

Anwalt beruft sich auf Diakonie-Mitarbeiter

Der Wolfsburger Rechtsanwalt Christian Richter hatte sich bei der Strafanzeige gegen die Verantwortlichen der Diakonie auf Hinweise von mehreren Diakonie-Beschäftigten berufen, die sich unabhängig voneinander an ihn gewandt hätten. Sie hätten ihm gegenüber von katastrophalen hygienischen Zustände in den Heimen der Diakonie gesprochen, hatte Richter im Gespräch mit der WAZ erklärt. „Sollte es sich um bloße Angaben vom Hörensagen handeln, also ohne verlässliche, identifizierbare Quelle, werden die Ermittlungen sicherlich erschwert, weil es dann keinen konkreten Ermittlungsansatz gäbe“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft

Diakonie : Gesundheitsamt hatte keine Beanstandungen

Bei einer Begehung des Hanns-Lilje-Heims am vergangenen Sonntag von Gesundheitsamt und Experten des Klinikums habe es keine Beanstandungen gegeben. Das teilte Diakonie-Sprecherin Bettina Enßlen mit. Auch die Stadt Wolfsburg bekräftigte: „Die vorgeworfenen Missstände haben sich bei der Begehung nicht bestätigt.“ Das Heim sei unter anderem von der Heimaufsicht der Stadt begutachtet worden. Was genau kontrolliert wurde und wie lange die Besichtigung dauerte, dazu machte die Stadt keine Angaben.

