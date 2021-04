Wolfsburg

Die ersten Autofahrer haben sich am Freitag in der Drive-In-Teststation auf dem Schützenplatz Wolfsburg im Allerpark testen lassen. Zum Auftakt erklärte Felix Walzog, Projektleiter der Agentur Blome & Pillardy Event, die Stationen des Testzentrums. Dennis Weilmann, Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur sowie Vertreter des Corona-Schnelltest-Drive-In und Badeland-Betriebsleiter Uwe Winter begrüßen die weitere Teststation in der VW-Stadt.

Die weißen Zelte für das Testzentrum wurden am Montag aufgebaut. Am Freitag um 8 Uhr öffnete der Drive-In, er ist von Montag bis Freitag bis 16 Uhr geöffnet. Am Samstag werden von 10 bis 16 Uhr Testungen angeboten. „Zur Eröffnung gab es einen Ansturm und bisher gibt es 45 Buchungen“, so Walzog.

Beim Testzentrum am Allerpark ist eine Anmeldung notwendig

Zu manchen Testzentren in Wolfsburg können die Personen spontan kommen und sich testen lassen. Das ist bei der Station am Allerpark nicht möglich, eine Anmeldung ist dringend erforderlich. Ein Termin kann auf der Webseite www.schnelltest-wob.de gebucht werden. Dann erhält man per Mail ein Ticket mit QR-Code. Mit diesem QR-Code wird die zu testende Person eingecheckt.

Anmeldung erforderlich: Der QR-Code wird beim Check-In gescannt. Quelle: Britta Schulze

Schichtleiterin Tanja Niewollik überimmt zum Auftakt den Check-In: Zuerst bittet sie den Autofahrer den Motor auszustellen, dann scannt sie den angesprochenen QR-Code vom Smartphone und fragt, ob Medikamente wie Blutverdünner eingenommen werden. Anschließend muss der Personalausweis oder Führerschein vorgelegt werden. Danach wird ein QR-Code für das Labor auf eine Pappe geklebt und der Fahrer erhält einen Zettel mit einem Code. „Wenn jemand Blutverdünner einnimmt, schreibe ich auf die Pappe das Wort Blut. Dann muss der Test besonders vorsichtig durchgeführt werden“, erklärt Niewollik.

Mit einem Labor-Code wird das Ergebnis abgerufen

Der Fahrer darf diesen Zettel nicht verlieren, denn damit wird später das Testergebnis abgerufen. Nach dem Check-In fährt der Autofahrer zur Teststation. Auf dem Schützenplatz sind zwei Teststationen aufgebaut. Mitarbeiter Simon Khaleghi übernahm die Abstriche an der ersten Station, er wird daher auch als Tester bezeichnet. Die zu testenden Personen können sich aussuchen, ob der Abstrich über die Nase oder den Rachen erfolgt. Vorher fragen die Tester, ob geraucht, Kaffee getrunken oder die Zähne geputzt wurden. „Wenn dem so wäre, wird der Abstrich über die Nase erfolgen, da das Ergebnis sonst verfälscht sein könnte“, so Khaleghi.

Allerpark: Die Drive-in-Station zum Testen ist geöffnet. Ab Montag können sich auch Fußgänger testen lassen. Quelle: Britta Schulze

Nach dem Test kann der Fahrer das Gelände sofort verlassen. Das Ergebnis liegt nach rund 30 Minuten vor. Sobald es abgerufen werden kann, wird eine Mail mit einem Link verschickt. Anschließend muss man sich mit dem Labor-Code, der auf dem Zettel steht, und der Mail-Adresse, mit der man sich registriert hat, verifizieren. Anstatt dem Link zu folgen, kann auch der QR-Code gescannt werden. Das Ergebnis kann auch auf dem Computer oder einem Tablet abgerufen werden. „In jedem Fall ist der Zettel mit dem QR-Code erforderlich, weil der Labor-Code eingegeben werden muss“, betont Walzog.

Der Walk-In für die Fußgänger eröffnet am Montag

Die Teststation ist am 1. Mai geschlossen, zudem können sich momentan auch noch keine Fußgänger testen lassen – so wie es eigentlich geplant war. „Der Walk-In für die Fußgänger wird erst am Montag eingerichtet“, merkt der Agentur-Mitarbeiter an. Autos, Motorräder, Roller und Fahrräder können ab jetzt durch den Drive-In fahren. Beifahrer müssen sich einen parallelen Zeitslot buchen.

Drive-in-Teststation am Allerpark: Eine Anmeldung ist dringend erforderlich, zudem darf der QR-Code nicht verloren gehen. Quelle: Britta Schulze

Uwe Winter, Betriebsleiter beim BadeLand, und seine Mitarbeiter haben sich bereits heute in der Drive-in-Station testen lassen. „Bei einer Wiedereröffnung können sich auch unsere Gäste vor ihrem Besuch ganz unkompliziert testen lassen“, so Winter. Auch Dezernent Weilmann freut sich über die weitere Teststation in Wolfsburg. „Die Testzentren sind wichtig für eine Öffnungsstrategie, insbesondere mit Blick auf Kultur, Gastronomie, Einzelhandel und Freizeit“, sagt Weilmann.

Die App „PassGo“ wird bei der Wolfsburger Teststation noch nicht angeboten

Jedoch ist die Drive-in-Teststation noch nicht mit der App „PassGo“ verknüpft. Mit der App werden an mehreren Teststationen in Wolfsburg Schnelltestergebnisse dokumentiert, die beim Friseur oder dem Einzelhandel vorgezeigt werden.

Walzog erklärt, dass sich mit der App bereits auseinander gesetzt wird. „Wir können entweder komplett auf die App umsteigen oder wir bieten sie zusätzlich an. Es hängt jedoch davon ab, wie viele Angebote oder Einrichtungen geöffnet sind“, so Walzog.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig