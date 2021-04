Wolfsburg

Smartphone statt Papier: An mehreren Corona-Teststationen in Wolfsburg können Patienten sich das Ergebnis über die App „PassGo“ schicken lassen. Einer der Vorteile: Nutzer müssen nicht 15 Minuten vor Ort auf ihr Ergebnis warten.

In folgenden Teststationen kommt die PassGo-App bereits zum Einsatz:

Corona Schnelltest Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße 107-109

Galerie Apotheke in der City Galerie, Porschestr. 45

Klinikum Wolfsburg, Sauerbruchstraße 7

Medical Trade BS UG, City Galerie, Porschestr. 45

MTV Vorsfelde Test-Center, Carl-Grete-Str. 41

RUHRmedic, Kurzzeitparkplatz Autostadt, Stadtbrücke

VfB Fallersleben, August Lücke-Str. 1

Ab Montag, 3. Mai: DLRG Vorsfelde, Amtsstr. 35

Weitere Teststationen sollen folgen.

Testzentrum im Klinikum: Patienten haben die Wahl zwischen der App oder dem Dokument auf Papier. Quelle: Boris Baschin

Mit der am Wochenende in Kraft getretenen „Corona-Notbremse“ sind Besuche bestimmter Einrichtungen nur noch mit einem negativen Coronatest-Ergebnis aus einer anerkannten Teststation zulässig. Das Testergebnis ist für einen Zeitraum von 24 Stunden gültig und wird unter anderem beim Friseurbesuch oder der Fußpflege benötigt.

Ergebnis kommt automatisch aufs Handy

Dabei haben Bürger die Wahl zwischen einem Papier-Dokument und der App. In der App werden die persönlichen Daten hinterlegt und in der Teststation mittels QR-Code gescannt. Das Testergebnis wird nach 15 Minuten direkt an die App übertragen. Die PassGo-App gibt es kostenlos im App-Store und Google-Play-Store.

Gültiges Ausweisdokument muss vorgezeigt werden

Zum Test in einer Teststation muss ein gültiges Ausweisdokument vorgezeigt werden. Dies gilt sowohl für Testungen, bei denen das Ergebnis in Papierform ausgehändigt wird, als auch für Testungen, bei denen die PassGo-App genutzt wird. Das Ausweisdokument muss mitsamt Nachweis des negativen Testergebnisses ebenfalls vorgelegt werden, wenn dies zum Eintritt in einer Einrichtung oder Wahrnehmung einer Dienstleistung notwendig ist.

„Grundlage für weitere Öffnungsschritte“

„Die digitale Anbindung der ersten Teststationen an die PassGo-App ist ein ganz wichtiger Schritt. So können negative Testergebnisse unkompliziert und schnell via Smartphone dargestellt werden. Eine gute Teststrategie ist die Grundlage für weitere Öffnungsschritte, die wir hoffentlich bald umsetzen können“, so Dennis Weilmann, Erster Stadtrat und Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur.

Monika Müller, Dezernentin für Soziales und Gesundheit, Klinikum und Sport ergänzt: „Mit der PassGo-App haben wir eine unkomplizierte Lösung gefunden, um die Abläufe in den Teststationen schnell und einfach zu machen. Vor allem entfallen damit unnötige Wartezeiten in den Teststationen. Das ist für zukünftige Öffnungen und damit für die Rückkehr in ein Stück Alltag ein wichtiger Schritt.“

Eine Übersicht über alle Teststationen in Wolfsburg ist auf wolfsburg.de/corona unter dem Punkt „Corona-Tests“ zu finden. Dort gibt es auch die aktuellen Regelungen und Verordnungen sowie weitere Infos rund um das Thema Coronavirus in Wolfsburg.

