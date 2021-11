Wolfsburg

Schon seit der vergangenen Woche gilt die 3G-Regel am Arbeitsplatz, ab Mittwoch kommt zudem eine Testpflicht für Geimpfte und Genesene in vielen Bereichen hinzu. Kein Wunder, dass die Testzentren derzeit einen neuen Ansturm erleben. Die WAZ gibt einen Überblick darüber, wo sich die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger derzeit kostenlos testen lassen können.

Die gute Nachricht vorab: Jeder Bürgerin und jeder Bürger in Niedersachsen kann sich mittlerweile wieder täglich kostenlos auf das Coronavirus testen lassen, das hat ein Sprecher des Gesundheitsministeriums bestätigt.

Die Stadt empfiehlt, vorab die ePassGo-App zu installieren

Um die Wartezeit an den Testzentren möglichst gering zu halten, empfiehlt die Stadt außerdem, vorher die „ePassGo“-App auf dem Smartphone zu installieren. Sie steht für Android- und iOS-Nutzende im Play-Store beziehungsweise App-Store kostenlos zur Verfügung.

Viele Testzentren erweitern derzeit ihre Kapazitäten

Grundsätzlich bieten spezielle Testzentren, Apotheken und auch einige Ärzte in Wolfsburg Corona-Schnelltests an. Aufgrund der wieder steigenden Nachfrage passen viele Teststationen ihr Angebot derzeit an. Die Drive-In-Station in der Autostadt hat beispielsweise ihre Öffnungszeiten erweitert und die Zahl der Testcontainer aufgestockt. Auch in der Porschestraße hat das „Dein Corona Testzentrum“ seine Öffnungszeiten ausgedehnt und drei weitere Stationen im Hauptbahnhof, bei der Commerzbank in der Porschestraße 27 und beim Phaeno eingerichtet.

Teststation am Alten Brauhaus und neben dem Badeland

In Zusammenarbeit mit „Flow Wolf“ gibt es ab Mittwoch außerdem ein Testangebot am Alten Brauhaus in Fallersleben. Und auch das Badeland baut ebenfalls mit „FlowWolf“ im Allerpark neben dem Haupteingang eine Teststation auf.

Warten auf den Test: Auch Drive-In-Stationen gibt es in Wolfsburg. Quelle: Britta Schulze

Wichtiger Hinweis: Menschen mit Symptomen sollten sich in jedem Fall bei einem Arzt testen lassen. Nur für asymptomatische Personen kommen Testzentren und andere Einrichtungen in Frage.

Hier können Sie sich in Wolfsburg testen lassen Tests in Apotheken: Galerie Apotheke in der City Galerie Easy Apotheke, Schlesierweg 14 Hansa Apotheke, Hansaplatz 12 Osterloh-Apotheke, Westerstraße 23 Heidgarten-Apotheke, Meinstraße 107 Testen beim Arzt: Auch einige Ärzte in Wolfsburg bieten Schnelltests an. Wer dabei ist, lässt sich über die Arztauskunft Niedersachsen herausfinden. Dazu kann über die Suche der Name des Arztes eingeben werden. Unter „Mehr erfahren“ ist dann aufgeführt, ob die Praxis Corona-Schnelltests anbietet: www.arztauskunft-niedersachsen.de Die Corona-Testzentren in der Innenstadt: Corona-Testzentrum, Porschestraße 48, https://deincoronatestzentrum.de/ Corona-Testzentrum, Porschestraße 27, Container Ecke Commerzbank, https://deincoronatestzentrum.de/ Corona Schnelltestcenter Wolfsburg in der City Galerie, https://www.coronaschnelltest-wob.de/ Corona-Testzentrum, Hauptbahnhof (neben dem Haupteingang), https://deincoronatestzentrum.de/ Corona-Testzentrum, Container am Phaeno, https://deincoronatestzentrum.de/ Mobiles Testzentrum CongressPark, Heinrich-Heine-Straße / Klieverhagen 50 Mobile Teststation im Kaufhof, https://www.schnelltest-wolfsburg.de/ Klinikum Wolfsburg, Test-Zentrum, Sauerbruchstraße 7, https://www.klinikum.wolfsburg.de/notfall/test-zentrum Immoconcept 38 GmbH, Esplanade, Wielandstraße 3 Testzentrum Badeland (ab 1. Dezember), https://flow-wolf-testzentrum.de/ Testzentrum Daimlerstraße, Daimlerstraße 11 (Eingangsbereich des Fitnessstudio McFit), https://flow-wolf-testzentrum.de/ City Shop Detmerode, Detmeroder Markt 5 City Shop West Kiosk Wolfsburg, Westhagen, Hallesche Straße 30c Die Corona-Testzentren in den Ortsteilen: Testzentrum im Wasserturm des HSC in Ehmen, Mörser Straße 48, https://flow-wolf-testzentrum.de/ Testzentrum des VfB Fallersleben, August-Lücke-Straße 1, https://www.vfb-fallersleben.de/ Altes Brauhaus zu Fallersleben (neben dem Haupteingang), Am Alten Brauhaus 9, https://flow-wolf-testzentrum.de/ DRK Seniorenwohnanlage „Wir“ in Fallersleben, Neues Feld 1-3, https://www.drk-wob.de/ Testzentrum GE – T GmbH Heinenkamp, Brandgehaege 16 Real Markt Nordsteimke, Hehlinger Straße 21 Edeka Reislingen Süd-West, Gerta-Overbeck-Ring 2 DRK Seniorenzentrum in Vorsfelde, Fritz-Weiberg-Straße 2a, https://www.drk-wob.de/ Corona-Testzentrum am MTV-Center in Vorsfelde in der Carl-Grete-Straße 41, https://www.mtv-vorsfelde.de/testcenter/ Teststation auf dem Lidl-Parkplatz in Vorsfelde, An der Meine 6, https://www.ecocare.center/ Schnellstation Edeka Vorsfelde, Neuhäuser Straße 9 Drive-In-Teststationen (können auch ohne Auto genutzt werden): Drive-In-Teststation auf dem Kurzzeitparkplatz bei der Autostadt, https://ruhrmedic.de/corona-testzentrum/corona-test-wolfsburg/ Drive-In-Teststation Heinrich-Nordhoff-Straße 107-109 (Testzentrum und Außenstelle VW-Parkplatz direkt gegenüber), https://schnelltest-wolfsburg.de

Aufgrund der dynamischen Lage erhebt die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ein kostenloser Antigen-Schnelltest ist grundsätzlich 24 Stunden lang gültig, ein zahlungspflichtiger PCR-Test 48 Stunden.

Alle neuen Corona-Regeln, die ab Mittwoch in Wolfsburg gelten, gibt es unter www.waz-online.de zum Nachlesen.

Von der Redaktion