Corona-Tests nicht mehr kostenlos: Diese Preise berechnen Testzentren in Wolfsburg

Für Corona-Schnelltests müssen viele ungeimpfte Wolfsburgerinnen und Wolfsburger künftig selbst ins Portemonnaie greifen. Der Bund übernimmt die Kosten nur noch für bestimmte Personengruppen.

Zwar gelten in der VW-Stadt derzeit gelockerte Corona-Regeln, doch die könnten sich bald wieder verschärfen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Wolfsburg lag am Montag den fünften Tag in Folge über dem kritischen Wert von 50. Wird für die Restaurants wieder die 3G-Regel eingeführt, brauchen Ungeimpfte einen negativen Testnachweis. Die Kosten regelt der freie Markt. Die Preise für einen Antigen-Schnelltest in den Wolfsburger Testzentren liegen derzeit zwischen 11,50 und 15 Euro. Einige Beispiele:

In einigen Testzentren kann nur mit EC-Karte bezahlt werden

Im Testzentrum im Wolfsburger Klinikum werden für einen Antigen-Schnelltest nun 11,50 Euro fällig. Das entspricht der Summe, welche die Betreiber bisher nach der Corona-Testverordnung des Bundes pauschal je Antigen-Schnelltest erstattet bekamen. Die Tests im Klinikum müssen per EC-Karte bezahlt werden. Barzahlung ist nicht möglich.

Im Testzentrum Flow Wolf im Wasserturm des HSC Ehmen kosten die Tests 12,50 Euro. Die Bezahlung erfolgt bar oder vorab per Banküberweisung.

Entwicklung der Nachfrage schwer abzuschätzen

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund befürchtet angesichts der Kosten für die Tests, dass sich weniger Menschen mit Symptomen testen lassen und die Infektionszahlen steigen. Wie sich die Nachfrage in den Testzentren tatsächlich entwickelt, werden die nächsten Tage zeigen.

Die Entwicklung sei schwer abzuschätzen, sagte vergangene Woche Geschäftsführer Georg Hecht vom Sanitätsdienst Ruhrmedic, der das Drive-In-Testzentrum in der Autostadt betreibt. Aber: „Das Testzentrum wird den Betrieb nach aktuellem Stand bis mindestens Ende des Jahres aufrecht erhalten.“ Antigen-Schnelltest kosten im Drive-In-Testzentrum 15 Euro. Dort wird EC-Kartenzahlung bevorzugt, es ist aber auch Barzahlung möglich.

Preise könnten teils auch noch steigen

Im Corona-Schnelltest-Center in der City-Galerie kosten Antigen-Schnelltests 15 Euro. In der Galerie-Apotheke werden für die Schnelltests ebenfalls 15 Euro verlangt. „Wir werden uns an den Preisen anderer Testzentren orientieren“, hatte Filialleiterin Katrin Meyer angekündigt. Auch die Nachfrage sei entscheidend. In der Apotheke seien zuletzt im Schnitt 300 Tests in der Woche durchgeführt worden. Sinke die Nachfrage stark, steige der Aufwand für jeden einzelnen Test, weil sich die Beschäftigten dann immer wieder die nötige Schutzkleidung neu überstreifen müssen.

Manche Teststationen in Wolfsburg schließen

Im Corona-Schnelltestzentrum an der Heinrich-Nordhoff-Straße werden für einen Schnelltest zwölf Euro verlangt. Dort kann bar oder mit EC-Karte bezahlt werden. „Wir hoffen, dass sich die Bürger weiterhin verantwortungsvoll verhalten und sich testen lassen“, sagte Natalie Gericke von der Verwaltung in der vergangenen Woche der WAZ. Die Schnelltest-Station im Globus-Baumarkt in Fallersleben wurde inzwischen geschlossen.

Der VfB Fallersleben schließt sein Testzentrum für die meisten Kunden

Beim VfB Fallersleben war die Nachfrage zuletzt stark gesunken. Für Nicht-Mitglieder bietet der Verein die Tests seit dem 11. Oktober nicht mehr an. „Der Aufwand ist einfach sehr hoch“, sagte Vorsitzender Nicolas Heidtke. Eine Ausnahme mache man für die Gruppen, die nach der neuen Verordnung des Bundesgesundheitsministeriums weiterhin einen Anspruch auf kostenlose Tests haben: Kinder und Jugendliche, Schwangere sowie Menschen, bei denen medizinische Gründe gegen eine Impfung sprechen.

Eine Übersicht über die Schnelltestzentren in Wolfsburg bietet die Stadt auf www.wolfsburg.de/coronavirus an.

