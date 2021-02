Kostenlos bis 15:00 Uhr So helfen fünf Freiwillige der DLRG in Pflegeheimen des DRK in Wolfsburg

Wichtige Unterstützung: Fünf junge Männer, die eigentlich ihren Bundesfreiwilligendienst bei der DLRG ableisten, sind seit wenigen Tagen in Pflegeheimen des DRK Wolfsburg im Einsatz. Dort helfen sie bei Corona-Tests.