Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg setzt auf Teststrategien, um Kinder und Beschäftigte in Kitas zu schützen. Für die Beschäftigten gilt eine tägliche Testpflicht, bei manchen Kitas testen Eltern ihre Kinder freiwillig zu Hause. Aktuell läuft in den Kitas wegen der hohen Inzidenzwerte nur noch Notbetrieb.

Seit vier Wochen bietet die Stadt Wolfsburg den Kindertageseinrichtungen Schnelltests für die Mitarbeitende an. In Kooperation mit dem Deutschen Roten Kreuz wurden Mitarbeitende geschult, um diese Tests durchführen zu können. Seit Anfang vergangener Woche sind die Tests mit Allgemeinverfügung der Stadt Wolfsburg zur Hochinzidenzkommune verpflichtend, derzeit an fünf Tagen in der Woche. Diese Maßnahme soll den derzeit eingeschränkten Betrieb in den Kindertagesstätten, Großfamiliennestern und bei Tagespflegepersonen in der Stadt Wolfsburg sicherer machen.

Eilentscheidung: Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) hat Nachschub an Schnelltests für die Kitas geordert. Quelle: Roland Hermstein

Nun hat Oberbürgermeister Klaus Mohrs per Eilentscheidung Nachschub an Tests bestellt, damit alle Kita-Beschäftigten sich auch in den kommenden Wochen auf Covid-19 testen lassen können. Die Stadt stellt zunächst 400 000 Euro bereit, um die erforderlichen Tests zu beschaffen. Das Land Niedersachsen soll später das Geld zurückerstatten.

Außerdem starten elf Modellkitas in Wolfsburg mit freiwilligen Tests: Die teilnehmen Eltern testen ihre Kinder zweimal wöchentlich zu Hause. „Die Sicherstellung des Betriebs der Kitas ist wichtig. Für die Kinder bietet dies einen Raum der Normalität und des gewohnten Alltags“, erklärt Stadträtin Iris Bothe. „Meine Hoffnung ist, dass wir bald wieder das Szenario C verlassen können.“

Von Frederike Müller