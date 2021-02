Wolfsburg

Eine Telefon-Sprechstunde hatte Stadträtin Iris Bothe für Beschäftigte im Bereich Pädagogik vor drei Wochen angeboten – und reagiert jetzt auf den dringenden Wunsch von Erzieherinnen und Erziehern für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz: In Kooperation mit dem DRK will die Stadtverwaltung ermöglichen, dass sich das Personal an Schulen und Kitas künftig bis zu zweimal pro Woche kostenlos auf eine Covid-19-Infektion testen lassen kann. Das gilt für alle Beschäftigten – außer für die Lehrkräfte, für das Kultusministerium des Landes eigenverantwortliche Test bereits angekündigt hatte.

Laut Christoph Andacht sollen Tests für rund 1300 Personen in den Kitas, Großfamiliennestern oder der Kinder-Tagespflege und etwa 700 Personen in den Schulen zur Verfügung gestellt werden. Auf freiwilliger Basis, wie Bothe betont. Wenn allerdings ein Schnelltest ein positives Ergebnis zeigt, führt der Weg zwingend direkt zum Gesundheitsamt, wo die weniger fehleranfälligen PCR-Tests durchgeführt werden, für die Fachpersonal und ein Labor benötigt wird.

Theorie und Praxis beim DRK

Die Schnelltests könne jeder Mensch nach einer zweiphasigen Einführung problemlos meistern, versichert Thorsten Rückert vom DRK. Seit kurz vor Weihnachten führe das DRK die Schulungen mit POC-Antigentests schon für eigenes Personal durch und biete mittlerweile in zehn von zwölf Kitas Testungen an. „Aber auch unsere Kapazitäten sind endlich“, so Rückert. Deshalb sind jetzt Mitarbeitende anderer Träger aufgerufen, sich ebenfalls schulen zu lassen. Die Theorie wird ab dem 15. Februar online vermittelt, die Praxis ab 17. Februar beim DRK im Walter-Flex-Weg geprobt. Beide Schulungen dauern laut Rückert jeweils nur etwa eine halbe Stunde.

„Die ersten Anmeldungen trudeln schon ein“, berichtet Iris Bothe. Der Geschäftsbereich Schule bestelle deshalb jetzt die ersten vom RKI anerkannten Tests. Für einen Test pro Woche und Kita habe das Land die Finanzierung zugesagt, weitere würden von der Stadt bezahlt. Die prüfe natürlich vor einer Bestellung die Preise auf dem Markt und auch weitere Entwicklungen. Bis zu 100 000 Euro stünden insgesamt zur Verfügung. Bestellt werde sukzessive, je nach Bedarf.

200 Tests seit Weihnachten

Dass die seit langem schon von vielen geforderten Testungen jetzt möglich werden, hänge damit zusammen, dass es erst seit November verlässliche Methoden mit dem Rachenabstrich gibt, erklären Bothe und Rückert. Ein Abstrich aus der Nase, wie vorher üblich, sei nämlich viel komplizierter. „Auch ein Rachentest ist nicht so schön, wie eine Tasse Kaffee zu trinken. Richtig macht man es, wenn die Testperson einen leichten Würgereflex zeigt“, beschreibt Rückert das Prozedere. Das Stäbchen werde anschließend in eine Testflüssigkeit getaucht, dann warte man nur noch auf das Ergebnis. „Wir haben seit Weihnachten etwa 200 Tests durchgeführt“, so Rückert. Tägliche Testungen, so wie in Pflegeheimen vorgeschrieben, seien ohne Zusatzpersonal nicht durchführbar – man braucht also schon einen konkreten Anlass.

Iris Bothe hofft zudem, dass das Personal von Schulen, Krippen, Kitas und der Tagespflege in der Prioritätenliste des Landes bei der Vergabe der Impftermine schnell weiter nach oben rückt und das Testungen dann nicht mehr in größerem Umfang nötig und gewünscht sind.

Von Andrea Müller-Kudelka