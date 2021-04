Corona-Testpflicht für Unternehmen? In Wolfsburg ist die Meinung gespalten

Wolfsburg

Sind Unternehmen bald verpflichtet, die Mitarbeiter auf Corona zu testen? Arbeitsminister Hubertus Heil und Vizekanzler Olaf Scholz haben diesen Vorschlag ins Spiel gebracht – und der wird heiß diskutiert. Auch in Wolfsburg. Das Echo ist geteilt.

Der Arbeitgeberverband Region Braunschweig, in dem viele Wolfsburger Unternehmen Mitglied sind, ist über den Zeitpunkt des SPD-Vorstoßes irritiert. „Eine gesetzliche Testpflicht ist völlig unnötig. In den meisten Firmen gibt es bereits Testangebote“, sagt Hauptgeschäftsführer Florian Bernschneider. Außerdem gebe es in Wolfsburg und Umgebung ausreichend andere Testmöglichkeiten. Im Klinikum, in der City-Galerie und anderen Orten.

Der Arbeitgeberverband Region Braunschweig befürchtet einen riesigen bürokratischen Aufwand

Komme eine gesetzlich verankerte Pflicht zum Testen befürchte er einen „riesigen bürokratischen Aufwand“, der in der ohnehin schwierigen Corona-Zeit vollkommen überflüssig sei. Florian Bernschneider gibt noch etwas anderes zu bedenken: Stehen überhaupt ausreichend Tests zur Verfügung? Oder droht ein Engpass so wie bei Einführung der Maskenpflicht?

Eine Testpflicht verursacht außerdem Kosten. Nicht die Riesensummen, aber viele Betriebe mussten seit Corona schon den einen oder anderen finanziellen Kraftakt stemmen, so Bernschneider. Der Wolfsburger Einzelhandels- und WKS-Chef Matthias Lange sieht aus diesem Grund eine Pflicht für Unternehmen zum Testen sehr kritisch. Sie wäre eine zusätzliche Ausgabe – und die beantragte Überbrückungshilfe sei immer noch nicht da.

„Sollen wir unsere Mitarbeiter vor Ort in unserem Geschäft testen?“

Außerdem sei bei der Durchführung einiges ungeklärt. „Sollen wir unsere Mitarbeiter vor Ort in unserem Geschäft testen? Das ist nicht machbar.“ Werde die Testpflicht kontrolliert? Es gebe zu viele offene Fragen, „vieles ist nicht zu Ende gedacht“, meint Lange.

Er hat einen besseren Vorschlag: Firmen sollten ihre Mitarbeiter in der Zeit frei stellen, in der sie zu einem der Wolfsburger Testzentren gehen, die es mittlerweile zahlreich gebe. Auf die Testzentren allein will sich Velten Huhnholz nicht verlassen. Der Wolfsburger Maurermeister kauft schon jetzt freiwillig Corona-Tests aus eigener Tasche für seine Mitarbeiter. Aber auch für deren Familien. Sind die Ergebnisse negativ, „ist das für alle ein beruhigendes Gefühl“, sagt der Bauunternehmer.

Testpflicht für Unternehmen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will am Dienstag eine Corona-Testpflicht für Unternehmen in ganz Deutschland im Kabinett durchsetzen. Alle müssten jetzt ihren Beitrag im Kampf gegen Corona leisten, auch die Arbeitswelt, erklärt er seine Vorstoß. Um die zu schützen, die nicht von zu Hause arbeiten können, bräuchte man flächendeckend Tests in den Betrieben. Pro Woche einen Corona-Selbsttest sollten Betriebe für ihre Angestellten bereitstellen. Eine Umfrage unter Beschäftigten, die die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat, ergab, dass aktuell 61 Prozent einen Arbeitgeber haben, der Corona-Tests anbietet.

Ein Corona-Fall in der Firma wäre richtig schlimm, denn dann müsste der Betrieb sofort komplett ruhen. Deshalb sei Testen der deutlich bessere Weg. Velten Huhnholz findet eine Testpflicht für Unternehmen gut.

Das sieht Brunhilde Keiser vom gleichnamigen Uhren- und Schmuckgeschäft ganz genauso. „Das wäre ein guter Ansatz, um die Pandemie in den Griff zu bekommen“, ist sie überzeugt. So ließen sich Corona-Infizierte herausziehen, die keinerlei Symptome zeigen. Ja, die Tests wären eine finanzielle Belastung. Gerade für den arg gebeutelten Einzelhandel. Doch die Wolfsburger Unternehmerin wäre trotzdem dafür. Die Kosten würde sie sogar notfalls aus eigener Tasche zahlen. „Schöner wäre es natürlich, wenn der Staat das übernimmt.“

Von Sylvia Telge