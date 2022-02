Corona-Testpflicht für Kita-Kinder: So lief der Start in Wolfsburg

Wolfsburg

Seit Dienstag gilt in Wolfsburg auch für Kita-Kinder eine Testpflicht. Genauso wie Schüler müssen sie dreimal pro Woche einen negativen Corona-Test vorweisen. So lief der Start.

Erst am Montag veröffentlichte Stadträtin Iris Bothe einen Brief an die Eltern, in dem sie das Vorgehen für die Tests erklärte. Auf das hat sich die Stadt gemeinsam mit den anderen Trägern der Wolfsburger Kitas geeinigt: Sie setzen bei den Tests laut Bothe auf eine „vertrauensvolle Zusammenarbeit“. Das bedeutet: Die Eltern füllen einmalig eine Selbstverpflichtungserklärung aus, in der sie erklären, ihr Kind dreimal in der Woche zu Hause zu testen. Dadurch müssen die Kitas nicht jeden Corona-Test überprüfen, sondern nur das einmal ein Formular von den Eltern einsammeln.

Bei Infektionen können die Kitas die Zahl der Testungen erhöhen

Die üblichen Tage für die Tests sind wie in den Schulen Montag, Mittwoch und Freitag. Gibt es Infektionen, können die Kitas häufigere Tests verlangen. Die Pflicht gilt auch für geimpfte und genesene Kinder.

Die wichtigsten Fakten – Die Testpflicht gilt für alle Kita-Kinder ab 3 Jahren. Die Tests erfolgen zu Hause. – Drei Tests sind pro Woche verpflichtend. In der Regel finden sie montags, mittwochs und freitags statt. Ist ein Kind im Urlaub oder krank, sollte der Test am ersten Betreuungstag erfolgen. – Die Testpflicht gilt auch für Geimpfte und Genesene. Davon ausgenommen sind lediglich Kinder mit Booster-Impfung. – Will sich ein Kind nicht testen lassen, ist stattdessen eine „Umfeldtestung“ möglich. Es muss sich daher eine sorgeberechtigte Person aus dem Haushalt des Kindes selbst testen.

Jessica Wirth, Vorsitzende Stadtelternvertretung Quelle: Eva-Maria Krzak

„Dass der Elternbrief erst gestern kam, hat für viel Verwirrung gesorgt. Das war ein bisschen spät für die Eltern und die Kita-Leitungen“, berichtet Jessica Wirth, Vorsitzende der Stadtelternvertretung. Viele Kitas hätten zuvor ihr eigenes System für die Kontrolle der Tests gehabt. Grundsätzlich seien die regelmäßigen Tests für viele Kinder und Eltern aber längst Routine, sagt Wirth. In der Vergangenheit konnten Eltern ihre Kinder nämlich freiwillig regelmäßig testen.

Die Eltern bekommen wöchentlich drei Tests von den Kitas zur Verfügung gestellt. Wer möchte, kann die Schnelltests auch selbst beschaffen. „Wir sind und werden ausreichend mit Tests durch die Stadt Wolfsburg versorgt“, sagt DRK-Vorstand Thorsten Rückert. Das Deutsche Rote Kreuz betreut in seinen Wolfsburger Kitas rund 950 Kinder. Kerstin Heidbrock, pädagogische Geschäftsführerin der evangelischen Kitas, bestätigt ebenfalls, dass die Versorgung mit Tests über die Stadt gut funktioniere.

Allerdings erklärt Rückert: „Derzeit sind leider nur Nasentests verfügbar, da es auf dem Markt keine ausreichende Menge an den sogenannten Lolli-Tests gibt.“ Letztere gelten als kindgerechter, da die Kinder bei diesen Tests ein Wattestäbchen wie einen Lolli im Mund lutschen. Der Unmut darüber, dass die kinderfreundlicheren Tests erst im Mai zur Verfügung stehen sollen, ist bei den Eltern laut Wirth „riesig“.

Thorsten Rückert (l.) vom DRK und Kerstin Heidbrock (r.), pädagogische Geschäftsführerin der evangelischen Kitas. Quelle: Roland Hermstein/Stadt Wolfsburg

Die Eltern sollen sich anstelle ihres Kindes selbst testen können

Weigert sich ein Kind daher, einen Nasentest zu machen, sind deshalb die Eltern oder Sorgeberechtigten gefordert: Sie können laut der Stadt dann anstelle ihres Kindes einen Test machen. „Wenn ein Kind die Testung nicht toleriert bieten wir den Eltern diese Umfeld-Testung und entsprechende Gespräche zum Umgang damit an“, erklärt auch Claus Holtz, Geschäftsführer im Gesamtverband katholischer Kirchengemeinden, für die zehn katholischen Kitas in Wolfsburg. Stadtelternvertreterin Wirth betont dazu: „Ich hoffe, dass das alle Kitas so mitmachen.“ Denn: Einzelne Kitas hätten diese Art der Testung anfangs nicht akzeptieren wollen.

Holtz betont, dass die Kirche und die Fachkräfte in den Kitas um die „Herausforderungen und Anstrengungen“ der neuen Testpflicht wissen und versuchen, Eltern und Sorgeberechtigte bestmöglich zu unterstützen.

DRK-Vorstand Thorsten Rückert ist insgesamt zufrieden mit der Umsetzung der Testpflicht: „Die Vorgaben sind aus unserer Sicht rechtzeitig und klar formuliert an Eltern und Träger kommuniziert worden. Dies sollte uns alle in die Lage versetzen, die Testpflicht so umzusetzen, dass die Infektionsketten möglichst schnell durchbrochen werden und somit Eltern, Kinder und Erzieher geschützt werden können.“ Heidbrock und Wirth äußern sich auf WAZ-Nachfrage noch etwas zurückhaltender: Welchen Effekt die Testpflicht habe und wie gut sie funktioniere, werde sich in den kommenden Wochen zeigen.

Von Melanie Köster