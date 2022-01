Wolfsburg

Lange Zeit haben Eltern, die Politik und die Kita-Träger eine Testpflicht für Kindergarten-Kinder abgelehnt. Kinder können sich stattdessen freiwillig zweimal in der Woche testen. Jetzt kommt wegen der hochansteckenden Omikron-Variante die Kehrtwende: Bis Mitte Februar will das Land eine Testpflicht für alle ab drei Jahren einführen. Wie die genau aussehen soll, ist noch unklar. In Wolfsburg kommt die Idee gut an. Es gibt aber auch Forderungen an die Politik.

Wolfsburger Kitas haben bislang keine größeren Ausbrüche

Thorsten Rückert Quelle: Roland Hermstein

Das DRK betreut rund 950 Kinder in Wolfsburg. Davon waren zuletzt sieben infiziert und sieben weitere in Quarantäne. Das Personal sei derzeit ebenfalls nur wenig betroffen. Trotzdem sagt DRK-Vorstand Thorsten Rückert: „Auch wenn die Zahlen in unseren Einrichtungen aktuell nicht besorgniserregend sind, halte ich vor dem Hintergrund der aktuellen Situation eine Testpflicht für absolut sinnvoll.“

Allerdings müssen aus Sicht von Rückert dafür „die notwendigen Voraussetzungen vorhanden sein“. Dazu zählt eine ausreichende Menge an Tests, die für Kinder gut anwendbar sind. Denn: Im Zusammenhang mit einer Testpflicht gibt es insbesondere die Befürchtung, dass Kinder möglicherweise nicht mehr betreut werden können, weil sie die Tests verweigern.

Rückert fordert deshalb Alternativen, falls sich ein Kind nicht testen lassen möchte. Er bringt in diesem Zusammenhang beispielsweise Testnachweise der engsten Familienmitglieder ins Spiel. Das Land hat Berichten zufolge bereits signalisiert, den Kitas sogenannte Lolli-Tests zur Verfügung stellen zu wollen. Die heißen so, weil die Kinder sie wie einen Lolli im Mund lutschen.

Offen ist auch noch, wo die Tests stattfinden sollen. DRK-Vorstand Rückert hat dazu einen klaren Wunsch: „Die Überprüfung und/oder Durchführung darf nicht den Einrichtungen auferlegt werden, die mit ihren personellen Ressourcen dafür gar nicht ausgestattet sind.“ Auch die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege sowie die niedersächsische Landeselternvertretung haben sich schon dafür ausgesprochen, die Kinder zu Hause zu testen.

Lolli-Tests sollen für Kinder möglich sein

Heiner J. Willen Quelle: Boris Baschin

In den katholischen Kitas in Wolfsburg gibt es unter den Kindern und Erziehern momentan keine größeren Ausbrüche. „Grundsätzlich sehen wir, dass unsere Hygiene-Maßnahmen derzeit aus unserer Sicht gut funktionieren“, sagt Geschäftsführer Heiner J. Willen. Der Testpflicht stehen die katholischen Kitas „generell sehr positiv gegenüber“.

Willen äußert allerdings Bedenken hinsichtlich der fehlenden Überprüfbarkeit der Tests zu Hause. Es könne passieren, „dass gelegentlich auch ein positives Testergebnis nicht als solches gemeldet wird.“ Aus seiner Sicht lohne deshalb die Überlegung, Kindergartenkinder so zu testen, „dass das Testergebnis von unabhängiger Stelle bestätigt wird.“

Evangelische Kitas kämpfen mit Personalausfällen

Kerstin Heidbrock, pädagogische Geschäftsführerin der evangelischen Kitas in Wolfsburg, will zunächst die konkreten Informationen vom Land abwarten. Sie betont aber: „Wichtig sind für uns klare und eindeutige Vorgaben, um für alle Beteiligten den Stressfaktor zu minimieren.“

Kerstin Heidbrock Quelle: Stadt Wolfsburg

Von den 15 evangelischen Kitas und Familienzentren gebe es in drei Einrichtungen „gehäufte Coronafälle“, so dass Gruppen schließen mussten. Einige Einrichtungen haben Heidbrock zufolge außerdem mit einem hohen Personalausfall zu kämpfen, das könne Auswirkungen auf die Betreuungszeit haben.

Die Stadt nennt keine Zahlen zu Infektionen in ihren Kitas. Sie erklärt aber, dass das „Zusammentreffen der „normalen Infektionslage im Winter plus Corona spürbar“ sei. Sollte es zu massiven Personalausfällen aufgrund der Virusmutante Omikron kommen, gebe es ein abgestimmtes Vorgehen, „um die Betreuung so lange wie möglich innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen aufrecht zu erhalten“, erklärt Sprecher Ralf Schmidt.

Erkältete Kinder dürfen mit Test in die Kita

Mit der freiwilligen Testung von Kindern in der Krippe, der Kita und der Tagespflege habe die Stadt bisher gute Erfahrungen gemacht. „Die Eltern handeln sehr verantwortungsvoll, sind sehr umsichtig und beobachten ihre Kinder sehr genau. Es herrscht insgesamt großes Vertrauen zwischen Einrichtung und Eltern“, betont Schmidt. Er nennt außerdem einen Vorteil der Tests: Die Stadt erlaube, dass erkältete Kinder die Kita weiter besuchen können, wenn sie einen negativen Corona-Test haben – das sei in vielen anderen Städten anders.

Von Melanie Köster