Wolfsburg

Bis vor einigen Wochen wurde bei an Covid-19 erkrankten Schülern und Schülerinnen nach der Quarantäne ein Schnelltest veranlasst, der negativ ausfallen musste. Dies ist gemäß der Absonderungsverordnung des Landes Niedersachsen vom 22. September nicht zwingend vorgeschrieben und wird laut Stadtverwaltung auch in Wolfsburg so nicht eingefordert.

Die Pflicht zur Absonderung betrifft alle diejenigen, die mit Corona infiziert sind – dann spricht man von Isolation – und diejenigen, die enge Kontaktpersonen von Infizierten sind – dies ist dann der Fall der Quarantäne. Gemeint ist damit die Verpflichtung, sich selbständig auch ohne direkte Aufforderung des Gesundheitsamtes in Quarantäne zu begeben.

Das gilt für Schüler und Schülerinnen, die positiv auf das Corona Virus getestet worden sind ebenso wie bei noch nicht Getesteten, die aber typische Symptome aufweisen.

Wer mit einer Person in einem Haushalt lebt, die positiv getestet worden ist, oder als sonstige enge Kontaktperson eingestuft wird, muss sich ebenfalls in Quarantäne begeben – es sei denn, er oder sie ist vollständig geimpft.

Infizierte bleiben 14 Tage abgesondert

Wer infiziert ist, bleibt mindestens 14 Tage abgesondert. Die letzten beiden Tage müssen praktisch symptomfrei gewesen sein, sonst dauert die Absonderung länger.

Wer wegen der Infektion in Absonderung ist, muss mit dem Gesundheitsamt zusammenarbeiten, alle Kontaktpersonen nennen und natürlich die Schule informieren.

Für Schulklassen oder Kohorten gilt: Bei auftretenden Neuinfektionen werden, wo es aufgrund der umgesetzten Hygienemaßnahmen möglich ist, nicht mehr ganze Klassen in Quarantäne geschickt, sondern verstärkt Einzelmaßnahmen angeordnet, die nur die direkten Sitznachbarn und Nachbarinnen betreffen. Die in diesem Fall angeordnete Quarantäne der Kontaktperson kann nach fünf Tagen mit einem negativen Schnelltest beendet werden, wenn die Kontaktperson keine Corona Symptome entwickelt hat.

Vollständig geimpfte und genesene Kinder und Jugendliche sind nach dem Kontakt zu einer infizierten Person von der Quarantänepflicht ausgenommen. Es wird jedoch dringend empfohlen, sehr genau auf Symptome zu achten und 14 Tage lang den Kontakt zu Risikogruppen zu vermeiden.

