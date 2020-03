Corona-Stress im Supermarkt: Kassierer und Verkäufer arbeiten am Limit

Wolfsburg

In der Corona-Krise stehen sie auf einmal im Mittelpunkt: Kassiererinnen und Verkäufer in Supermärkten halten auch in Wolfsburg den Laden buchstäblich am Laufen. Der Stress für die Beschäftigten ist derzeit so groß wie nie.

Die ersten bestätigten Coronavirus-Fälle in Wolfsburg scheinen die Hamsterkäufe noch einmal befeuert zu haben. „Das Packteam kann die meisten Sachen gar nicht so schnell auspacken wie sie gekauft werden“, sagt eine Angestellte eines Wolfsburger Einzelhändlers.

„Viele Kunden meckern dann“

Viele Lebensmittelmärkte und Drogerien beschränken die Abgabemengen von Produkten wie Toilettenpapier, Seife, Zucker, Mehl, Nudeln und Konserven. Nicht, weil die Versorgung grundsätzlich gefährdet sei, sondern damit alle Kunden eine Möglichkeit haben, sich mit Waren einzudecken. „Spätestens an der Kasse wird ihnen alles, was zu viel ist, abgenommen. Viele Kunden meckern dann, aber in der Regel fügen sie sich, um überhaupt etwas zu bekommen“, berichtet die Angestellte.

Doch nicht alle Kunden reagieren so verständnisvoll. Eine Mitarbeiterin einer Wolfsburger Drogerie soll von einem verärgerten Kunden angespuckt worden sein. Beschimpft wurde Kundin Franca Quattrocchie, als sie einem Vorsfelder Lebensmittelmarkt mit vollem Einkaufswagen an die Kasse rollte: „Dabei bin ich Köchin in der St.-Petrus-Kita und muss spontan für viele Kinder kochen“, berichtet sie fassungslos. „Das könne ja jeder sagen“ – hätten ihr andere Kunden entgegnet. „Eine Frechheit“ sei es, so viel zu kaufen.

Streit um Nudeln und Tomaten

Stein des Anstoßes waren elf Nudelpakete und drei Kisten Tomaten. Kita-Leiter Detlef Heubach stellt sich schützend vor seine Angestellte: „Ich werde mit der Supermarktleitung sprechen. Künftig werden wir vorbestellen. Entweder wir bekommen die Lebensmittel dann geliefert oder ich hole sie am Lieferanteneingang ab.“ Von so einem unüberlegt-gereizten Verhalten von Mitmenschen sei er „maßlos enttäuscht“, so Heubach.

Abstand halten: Die Bäckerei Cadera appelliert an ihre Kunden. Quelle: Britta Schulze

Grundsätzlich erfährt die Kassiererin in der Corona-Krise eine seltene Wertschätzung. Für die Stadt Wolfsburg geht sie einer Beschäftigung nach, „die zur Sicherung und Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung notwendig ist“ – neben Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst, Beschäftigten aus dem Gesundheitssystem und von kommunalen Behörden. Deshalb dürfen Wolfsburger, die mit ihrer Arbeit „die Produktion und die Versorgung mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs“ sicherstellen, ihre Kinder auch in die Notfallgruppen von Kitas und Schulen schicken.

Angestellte sorgen sich wegen Corona-Gefahr

Belastend ist die Arbeit in den Supermärkten momentan auch wegen der Ansteckungsgefahr beim Kontakt mit den Kunden. „Na klar machen sich alle Sorgen und reden alle darüber. Ändern kann man nichts und es muss ja weitergehen“, sagt die Angestellte eines Einzelhändlers. Fast alle Geschäfte haben Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. So bittet zum Beispiel die Bäckerei Cadera in ihrer Filiale in der City-Galerie die Kunden, eineinhalb Meter Abstand voneinander zu halten. Die Edeka-Filiale am Detmeroder Markt ruft Kunden am Eingang aus Hygienegründen zur Kartenzahlung auf. Im Kassenbereich sind Markierungen auf dem Boden angebracht, damit die Kunden in der Schlange ausreichend Abstand halten. Manche Beschäftigte im Einzelhandel tragen auch Handschuhe. Und eine Angestellte appelliert an die Vernunft der Menschen: „Wir hoffen, dass unsere Kunden nicht krank zu uns kommen.“

Von Florian Heintz