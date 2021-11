Wolfsburg

In der vergangenen Woche sorgten lange Warteschlangen vor den Impf-Angeboten am Gesundheitsamt und in der City-Galerie für Unmut bei den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern. Auch am Montag standen wieder viele an, um eine Erst-, Zweit- oder Booster-Impfung gegen das Coronavirus zu erhalten. Was die langen Schlangen bereits erahnen ließen, unterstrichen am Montag die Impfzahlen der Stadt: Mit der Einführung der 2G-Regelung ist die Impfquote deutlich gestiegen. Für alle, die bislang noch nicht zum Zug gekommen sind, soll es ab der kommenden Woche zudem weitere Impf-Möglichkeiten geben.

Über 75 Prozent sind einmal gegen Corona geimpft

Die 2G-Strategie der Stadt scheint aufzugehen: 75,4 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sind mittlerweile einmal gegen das Coronavirus geimpft – in der Woche davor waren es noch 70,3 Prozent. Eine dritte Impfung haben in der VW-Stadt bislang 6512 Personen erhalten.

Erika Scholz: Sie lobt das System der Terminkarten. Quelle: Britta Schulze

Auch am Montag kamen wieder viele für eine Impfung in die City-Galerie. Wer einen Piks bekommen wollte, musste sich am Morgen zunächst eine Terminkarte holen, anschließend konnte man im darauf vermerkten Zeitraum zur Impfung kommen. Erika Scholz war beispielsweise um halb zehn in der City-Galerie. Sie erhielt eine Karte zur Booster-Impfung zwischen 13 bis 14 Uhr: „Das Konzept ist besser als das ewige Anstehen“, meinte die Wolfsburgerin.

Norman Baumheier (32): „Bei meinem Hausarzt hätte ich die dritte Impfung eventuell im Dezember bekommen.“ Quelle: Britta Schulze

Auch Norman Baumheier (32) war froh über das Angebot der Stadt: „Bei meinem Hausarzt hätte ich die dritte Impfung eventuell im Dezember bekommen.“ Allerdings: Für Menschen, die arbeiten müssen, seien die Zeiten in der City-Galerie ärgerlich. Auch am Montag wies die Stadt zudem Menschen ab, deren Zweitimpfung noch keine sechs Monate her war.

Tägliche Impfungen in der City-Galerie sollen Montag beginnen

Der nächste Impftermin in der City-Galerie ist am Freitag. Danach weitet die Stadt das Angebot laut Sprecherin Elke Wichmann weiter aus: „Voraussichtlich ab kommendem Montag, 29. November, können wir an fünf Tagen offene Impfangebote in der City-Galerie machen.“ Für weitere Entlastung sollen drei Arztpraxen sorgen, die dann als reine Impfpraxen tätig sind.

Impfen in Wolfsburg: Das sind die Termine Die Stadt impft derzeit jeden Montag und Freitag wird jeweils von 10 bis 16 Uhr im ersten Obergeschoss der City-Galerie. Vor Ort gibt es Karten mit Zeitfenstern, die auch an Dritte weitergegeben werden können. Die für die Impfung notwendigen Aufklärungs,- Einwilligungs- und Anamnesebögen sollten vorab ausgefüllt werden. Die Angebote richten sich an Wolfsburger Bürger ab zwölf Jahren, die eine Erst- oder Zweitimpfung mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech/Pfizer erhalten möchten oder an Personen, bei denen nach den Empfehlungen der Ständige Impfkommission eine Auffrischungsimpfung erfolgen sollte.

Die Inzidenz ist in Wolfsburg am Montag währenddessen unverändert bei 195,4 geblieben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete keine Neuinfektion. Im Klinikum liegt seit Montag allerdings eine achte Person mit Covid-19 auf der Intensivstation. Sechs der Patientinnen und Patienten müssen invasiv beatmet werden. Damit sind 44,4 Prozent der derzeit vorhandenen Intensivbetten in Wolfsburg mit Corona-Infizierten belegt.

Über 6000 Menschen haben sich bislang infiziert

Seit Beginn der Pandemie haben sich mittlerweile 6066 Personen in der VW-Stadt mit dem Coronavirus infiziert, 98 sind laut dem RKI im Zusammenhang mit der Infektion verstorben.

Die für ganz Niedersachsen geltende Hospitalisierungsrate ist am Montag auf 5,6 geklettert (Vortag: 5,3). Sie nähert sich daher dem kritischen Wert von sechs. Der Anteil der Corona-Patienten auf den Intensivstationen ist am Montag auf durchschnittlich 7,7 gestiegen (Vortag: 7,4).

Von Ann Kathrin Wucherpfennig/Melanie Köster